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▲台灣一哥「沉默殺手」林昀儒名列第3種子，首輪（64強）輪空，他將在32強賽面對巴林選手拉希德（RASHED Rashed）與巴基斯坦選手比拉爾（BILAL Taha）之間的勝方。（圖／取自WTT flickr）

▲林昀儒／鄭怡靜本屆賽事再度合體，兩人名列混雙第5種子，首輪64強輪空，直接晉級32強。（圖／主辦提供）

項目 選手 / 隊伍 首輪戰況 次輪對陣 / 小組賽對手 男子單打 林昀儒 輪空 (Bye) 32強對陣 RASHED Rashed (巴林) 與 BILAL Taha (巴基斯坦) 的勝方 男子單打 馮翊新 輪空 (Bye) 32強對陣 ZHENG Hong (澳門) 與 CHOONG Javen (馬來西亞) 的勝方 女子單打 鄭怡靜 輪空 (Bye) 32強對陣 ALI Fathimath (馬爾地夫) 與 KIM Kum Yong (北韓) 的勝方 女子單打 陳思羽 對陣 PYON Song (北韓) - 男子雙打 馮翊新 / 郭冠宏 輪空 (Bye) 32強對上寮國 VONGSA A / HAGBERG J 男子雙打 徐絃家／洪敬愷 輪空 (Bye) 32強對陣 吉爾吉斯組合 (KASYMOV / KASYMOV) 與 巴林組合 (SALEH / RASHED) 的勝方 女子雙打 陳思羽／吳映萱 輪空 (Bye) 32強對陣 澳們組合LEONG O / KUAN C 女子雙打 葉伊恬 / 鄭怡靜 輪空 (Bye) 32強對陣 北韓組合 (PYON / CHOE) 與 巴基斯坦組合 (KHAN / KHAN) 的勝方 混合雙打 林昀儒 / 鄭怡靜 輪空 (Bye) 32強對陣 馬爾地夫組合 (ISMAIL / ALI) 與 巴基斯坦組合 (KHAN / KHAN) 的勝方 混合雙打 馮翊新 / 葉伊恬 對陣 烏茲別克組合 (ISKANDAROV / KAMALOVA) - 男子團體 中華男團 小組賽 C組 對手：巴林 (BRN)、尼泊爾 (NEP) 女子團體 中華女團 小組賽 D組 對手：朝鮮 (PRK)、孟加拉 (BAN)

2026名古屋亞運桌球籤表出爐！中華隊戰情解析：林昀儒名列男單第3種子，女團小組賽強碰北韓2026年第20屆名古屋亞運桌球項目各單項與團體賽籤表於今（19）日正式公布。本屆賽事中華代表團由桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜領銜出擊，各項目的籤表與對戰組合也隨之揭曉。團體賽方面，中華男團籤運不錯，晉級機率高；女團則要對上難打的朝鮮。而眾所關注的林昀儒，在單打首輪輪空，32強對上實力差距很大的選手，晉級應不成問題。在攸關奪牌的團體賽部分，中華男、女團的籤運大不相同。男子團體賽中華隊被分在C組，同組的對手為巴林（BRN）與尼泊爾（NEP）。整體來看，小組賽對手實力有段落差，中華男團晉級下一輪的機率極高。女子團體賽中華隊分在D組，將與孟加拉（BAN）以及實力強勁且難以預測的朝鮮隊（PRK）同組交手。這將是女團在小組賽階段面臨的最大考驗。單打賽事方面，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒名列第3種子，首輪（64強）輪空，他將在32強賽面對巴林選手拉希德（RASHED Rashed）與巴基斯坦選手比拉爾（BILAL Taha）之間的勝方。另一名男單好手馮翊新名列第9種子，同樣在首輪輪空。女子單打鄭怡靜位列大會女單第5種子，首輪輪空，預計32強的對手將是馬爾地夫選手費斯馬（ALI Fathimath）與朝鮮選手金琴英之間的勝者。另一位女單國手陳思羽，則將在首輪（64強）直接迎戰北韓選手 邊松景。雙打與混雙賽事方面，林昀儒／鄭怡靜本屆賽事再度合體，兩人名列混雙第5種子，首輪64強輪空，直接晉級32強。另一組混雙搭檔馮翊新／葉伊恬則將在首輪對陣烏茲別克組合 ISKANDAROV S / KAMALOVA A。中華隊兩組男雙皆獲得種子身分。馮翊新／郭冠宏名列第5種子，徐絃家／洪敬愷名列第9種子，兩組人馬首輪均輪空。女子雙打陳思羽／吳映萱與葉伊恬／鄭怡靜皆名列第9種子，兩組女雙同樣在64強輪空，直接晉級下一輪。