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華航桃園總部園區 用電量較搬遷初期降低27%

華航日前第五度響應天合聯盟航空飛行挑戰，日前首度以長程航線（台北-阿姆斯特丹）加入航空永續燃油（SAF）作為示範航班。華航總經理陳漢銘也參訪荷蘭當地智慧永續辦公建築代表—— The Edge，透過跨產業交流拓展永續視野，把國際經驗轉化為營運精進的參考，持續推動華航朝2050淨零目標前進。The Edge是阿姆斯特丹Zuidas金融商業區的智慧綠建築，也是勤業眾信Deloitte荷蘭總部所在地；該建築以物聯網感測、智慧能源管理及永續設計聞名，曾以98.36%的成績取得 BREEAM-NL「Outstanding」評級，成為國際間具代表性的智慧永續辦公建築案例。勤業眾信為華航長期合作夥伴，近年也協助華航推動IFRS永續揭露及氣候治理相關工作。華航團隊實地參觀The Edge智慧辦公空間，深入了解智慧感測、能源管理、地下冷熱儲能及數位化辦公管理等設計與運作。華航位在桃園的總部華航園區從規劃階段即導入生態、節能、減廢及健康等綠建築理念，行政中心大樓取得最高等級「鑽石級」綠建築標章。總部園區占地約4.7公頃，其中綠化面積達1.3公頃、占比約 27%，並持續導入再生能源、智慧能源監控、高效率設備及水資源循環利用。2025年總部園區全年用電量較2011年園區搬遷初期降低約 27%，減少用電達454萬度，從辦公空間、修護棚廠到地面作業，打造兼顧營運效率與環境責任的工作場域。