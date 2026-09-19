可容納最多30000人的球場明顯還有許多空位，日媒《每日新聞》都看不下去，發文表示，「怎麼回事？『觀眾是不是太少了？』」

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日本睽違32年又辦亞運 人氣卻異常低落

日本仁德天皇出席 觀眾席仍舊一片空蕩蕩

日媒也發文質疑：怎麼辦成這樣？

「我記得不是賣光了嗎？但空位也太多了吧？」、「觀眾是不是有點少？」、「都快開演了但空位一堆、根本空蕩蕩的啊」

現場目測沒過2萬人 亞運參賽人數差點比觀眾多？

▲名古屋亞運開幕式食物區攤位依舊有排隊。（圖／記者朱永強攝）

▲亞運名古屋商品店下午有不少粉絲前來朝聖，購買亞運紀念品，以及日本隊商品。（圖／記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運開幕式今（19）日於名古屋市區最大體育競技場Paloma Mizuho Stadium瑞穗體育場舉行，但直到儀式開始前，，質疑先前的門票完售消息是否有誤。本屆名古屋亞運為1994年廣島亞運以來、睽違32年第三度在日本舉辦亞洲4年一度體育盛會，本屆共有來自45個國家與地區、超過1萬7000名代表團選手參賽，人數遠超奧運規格。但由於名古屋市節約成本考量，不額外興建選手村、全數使用愛知縣原有場館，各項目全部分散在城市四周，甚至跟大阪、東京借場地，城市也缺乏行銷宣傳，人氣也難以聚集，門票自開賣後，就傳出賣不動的狀況。儘管今日日本仁德天皇出席、皇后雅子也出席，但開幕式現場空位依然極為明顯，明顯東一塊西一塊，世界知名小提琴家葉加瀬太郎帶來正式開場表演時，觀眾席仍舊一片空蕩蕩。名古屋亞運本屆開幕式票價為7500日圓至6萬日圓（約合新台幣1600 元至13000 元），透過「愛知·名古屋亞運官方購票網站」進行購買，支援海外信用卡付款。《每日新聞》稍早發文表示，「怎麼回事？『觀眾是不是太少了？』名古屋亞運會開幕式開始，體育場內卻空位連連引發嘩然。」搭配一張整條無人的空位，引發網友討論，根據《NOWNEWS》記者現場觀察，進場時仍有排隊人潮，電車內也有不少人穿著日本隊衣服、毛巾來參加開幕式，但實際開演後，瑞穗體育場各區第2層看台上層確實幾乎都沒有坐人，連一樓熱區都有不少空位，目測應該連2萬人都不到，而本屆亞運含隊職員，有超過1萬7000多人出席。另外商品區、食物區雖然略有人潮，但與經典賽等盛況相比，這次亞運關注度缺乏亮點、名古屋市又沒有花費大量資金去辦，人氣在日本當地確實相對慘澹。