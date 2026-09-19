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九合一大選倒數70天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）日舉辦首場大造勢，請來台北市長蔣萬安和新北市長候選人李四川，民進黨不甘示弱，台北市長候選人沈伯洋也合體同黨高雄市長參選人賴瑞隆一同走讀，賴瑞隆當場下戰帖，要蔣、柯來場真正的雙城辯論。柯則秒回沒問題，但要賴別每次都找人護航；蔣也說隨時都可以，適合場合跟形式一定參加。柯志恩說，要辯論絕對沒有問題，不過要雙城論壇，賴委員可能自己要思考一下，不要每次都找人來護航，跟柯志恩直球對決，一對一就能夠把高雄市政比得比較清楚，不要每一次都轉移焦點，現在跟柯志恩直球對決吧。蔣萬安則說，在適合的場合跟形式，一定會參加辯論。大家不要忘記，四年前六都唯一場辯論就在台北，而且他就參加，所以今天講到辯論，那之前他主張六都大辯論，到底跟陳其邁溝通好了沒？媒體追問，「所以蔣市長也是隨時都可以嗎？」蔣萬安也秒答應，要參加辯論，適合的場合跟形式，一定會參加。