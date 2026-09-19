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▲高雄市政府勞工局舉辦徵才活動，吸引許多求職民眾到場應徵。(圖／記者黃守作攝，2026.09.19)

▲高雄市政府勞工局舉辦徵才活動，吸引許多求職民眾到場應徵。(圖／記者黃守作攝，2026.09.19)

▲高雄市政府勞工局舉辦徵才活動，吸引許多求職民眾到場應徵。(圖／記者黃守作攝，2026.09.19)

高雄市政府勞工局於今(19)日，在高雄市苓雅運動中心，舉辦薪動高雄職得幸福中大型徵才活動，有36家廠商提供逾千個各類工作機會，吸引許多求職民眾到場應徵，經統計共吸引757人次投遞履歷，初步媒合率為52.35%，期能因應尋職民眾及企業求才之需求。高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福中大型徵才活動，是由勞工局局長江健興與勞工局訓練就業中心主任宋世宏共同主持，並率領服務團隊到場為廠商及求職朋友加油打氣。高雄市政府勞工局局長江健興表示，此一薪動高雄職得幸福中大型徵才活動，有36家來自各個產業領域廠商參與，提供各類工程師、會計財務人員、品檢員、技術員、儲備幹部、門市人員、內外場人員等多項職缺，經統計共吸引757人次投遞履歷，初步媒合率為52.35%。江健興說，勞工局也在現場設立履歷健檢及職涯開方所的服務，提供民眾履歷上更完整的建議及面試技巧，同時掌握自我的職涯適性，以增進求職自信心，提升面試成功機率，其中職涯開方所，將16型人格測驗結合適性診斷，透過趣味測驗讓民眾測驗後進一步瞭解自己的職涯方向，祝福民眾順利找到工作。江健興呼籲事業單位善用政府資源，活絡人才進用途徑，也應適時增加福利待遇，讓勞工朋友更有動力在工作崗位上打拼，促進勞資雙贏，現場亦設有「就業政策工具」的宣導攤位，透過個別化的諮詢服務，協助(中)高齡、婦女與青年求職朋友，尋找適合自己的各式媒合與獎勵方案。