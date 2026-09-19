我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 民進黨台北市長參選人沈伯洋今南下合體高雄市長參選人賴瑞隆，「洋流」湧進港都。 （圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（19）日邀請台北市長候選人沈伯洋來一場「英雄路港灣走讀」，賴瑞隆更化身「高雄導覽員」，向沈伯洋介紹高雄城市轉型。現場不斷呼喊「高雄的市長賴瑞隆」、「台北的市長沈伯洋」、「作伙打拚 隆總洋」。賴瑞隆表示，將做市民的Support。同時，賴瑞隆說，來到高雄不能錯過水岸生活體驗，邀請沈伯洋「下水」挑戰SUP，感受高雄這座港灣城市的魅力；體驗完SUP後，沈伯洋跟賴瑞隆更分享心得，笑著透露，本來都要互相「偷撞」對方。賴瑞隆表示，台北、高雄，一座是臺灣首都、國際都會，一座是海洋首都、南方門戶，兩座引領臺灣向前的重要城市，有著截然不同的城市性格，這次邀請沈伯洋來到高雄進行「英雄路港灣走讀」，就是要帶他感受南臺灣的熱情與魅力。選在「英雄路」作為走讀起點，賴瑞隆指出，英雄路串起高雄不同時代的城市記憶，過去，前往金門、馬祖服役的軍人，順著英雄路走向光榮碼頭，啟程捍衛臺灣；六年前，高雄市民也曾在英雄路上相聚，為民主自由發聲。走進亞洲新灣區，賴瑞隆表示，「這裡就是高雄這二十多年城市轉型最集中的地方」，亞洲新灣區把高雄展覽館、市立圖書館總館、流行音樂中心、旅運中心、輕軌和整片港灣水岸串在一起，重新形成城市核心，以前高雄港最重要的任務是貨物進出，港區和市民生活之間隔著一道界線，現在大家可以走進港區、欣賞表演，甚至直接下水體驗。沈伯洋表示，台北面對的是高密度與空間不足，台北、高雄兩座城市的條件不同，治理者都要回答同一件事：重大建設如何真正連回人的生活？兩人也將走訪FOCUS 13與光榮碼頭，賴瑞隆表示，FOCUS 13位在高流珊瑚礁群，高流提供公共空間，FOCUS 13補上餐飲、購物和休憩服務，讓民眾看完表演後還能留在港邊，「公共建設蓋好只是起點，有內容、有服務，市民才會每天走進來」。談到光榮碼頭，賴瑞隆也向沈伯洋娓娓道來，光榮碼頭前身是高雄港第十三號碼頭，過去肩負金門、馬祖前線人員及軍事物資運輸，承載許多軍人與家庭離別的記憶，完成歷史任務後，轉型為市民可以親近的觀光遊憩水岸。賴瑞隆分享，駁二的前身是高雄港舊倉庫群，隨著港區產業改變，市府從2000年開始推動活化，2006年由文化局接手，才逐步形成今天的駁二，「駁二讓舊倉庫重生，大港橋把港灣兩岸接起來，高流則讓音樂、活動與全台灣的目光走進高雄港」。此外，來到高雄，不能錯過水岸生活體驗，賴瑞隆邀請沈伯洋直接「下水」划SUP，兩人換上運動裝備、走進海灣。兩人先後下水，賴瑞隆笑說自己過去是運動員，第一次划SUP時就上手，沈伯洋也在賴瑞隆「導覽員」的幫助下，也首次挑戰就成功。賴瑞隆說，高雄過去是重要的產業港口，如今同樣的港灣，已轉型成為高雄璀璨的亞洲新灣區，從「產業港」走向「文化港」，再走向與市民生活更加緊密的「生活港」，此次與沈伯洋交流城市治理，其中討論重點就是讓重大建設回歸人民生活。走讀一路上，熱情民眾佔滿英雄路，氣氛熱絡，「洋流」真正吹進高雄港邊、「隆捲風」來襲，南北串連、山海相應，做市民的Support。