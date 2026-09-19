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2026年第20屆名古屋亞運羽球賽事即將在一宮市綜合體育館（Ichinomiya City Municipal Gymnasium）點燃戰火。今（19）日大會正式公布最新的男子與女子團體賽對戰籤表。對中華羽球代表隊男團與女團在首輪賽事皆「輪空」，確定雙雙直接晉級八強（Quarterfinals）賽事。 羽球團體賽並沒有銅牌戰，等於我國只要贏下一場賽事，就確定獲得獎牌。在男子團體賽籤表中，中華隊被安排在籤表的第5順位，由於對手的第6順位為輪空（Bye），中華男團首輪直接晉級。進入八強後，中華男團的對手將會是第7順位的泰國與第8順位的中國澳門之間的勝方。綜觀男團籤表上半區，印尼位居第1順位（首輪輪空），馬來西亞則將在首輪對陣蒙古。中華男團若能在八強賽順利過關，四強賽將可能遭遇印尼或馬來西亞等強敵的挑戰。籤表另一邊韓國和中國八強就可能交手，日本則可能8強隊上印度。女子團體賽方面，中華女團同樣被列在籤表的第5順位，首輪交手的第6順位也是輪空（Bye），直接取得八強門票。在八強賽事中，中華女團將與第7順位的印尼和第8順位蒙古交手後的勝方競爭四強席位。不過女團上半區的競爭相當激烈，第1順位的中國與第3順位的泰國皆在首輪輪空，中華隊若闖過八強，勢必將面臨極大考驗。而籤表另一邊，日本八強極可能對上印度，韓國則要碰上馬來西亞和香港之間的勝方。總教練：劉佳城教練：陳宏麟、賴建誠、蘇義能、馮勝杰、簡宏儒選手：周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩、邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳