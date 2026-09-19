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「被疑者筆記」揭酷烈訊問

精神創傷引發消化衰竭 16歲生命驟逝

一名在日本身心障礙者支援機構工作的16歲少女「琉奈」（化名），因涉嫌虐待機構使用者遭警方逮捕。然而，她在拘留期間始終堅稱清白，警方則對其反覆強勢訊問，最終琉奈身心嚴重創傷引發急劇衰弱，獲釋數月後體重暴跌至19公斤，不幸離世。家屬已正式向法院提起訴訟，控告政府與警方違法搜查致死並要求賠償；兵庫縣警方則表示將在法庭上提出抗辯。根據日本《TBS NEWS》報導，這起悲劇源於2025年2月一場由琉奈親自策劃的情人節活動。當時現場約有40人參與，不料數個月後，一名患有智能障礙的女性向市公所舉報，聲稱琉奈與另一名男性職員「壓住」了另一名重度障礙使用者A先生的下巴。2025年6月17日，兵庫縣明石警察署持逮捕狀抵達機構，將琉奈帶走問話。然而，事件發生當下在場的8名機構職員均證實，當時係因A先生企圖咬傷旁邊的其他人，琉奈等人才上前制止，並無任何暴行；甚至琉奈當天手腳還被咬傷留下瘀青，卻因「擔心傷害使用者與家屬感情」而未去就醫。現場職員更爆料，警方在帶走琉奈前完全沒有向現場其他目擊職員進行任何預先調查，「一早突襲拿逮捕狀就把人帶走，手段極其強硬且不合理」。琉奈在看守所內撰寫的「被疑者筆記」揭露了審訊過程的殘酷。筆記顯示，警方曾多次對她咆哮「其實做了對吧？老實說！」、「現在說的話會比較輕鬆，共犯都交代了，為什麼你說的不一樣？」警方甚至恐嚇說「妳想去少年院嗎？再這樣堅持下去就見不到大家了」。筆記頁面上佈滿了因沾染淚水而暈開的墨跡，琉奈寫下「媽媽，好想見你，對不起」、「明明什麼都沒做，為什麼會變成這樣？」儘管警方以共犯已認罪為由逼供，但被指為共犯的男性職員受訪時澄清，自己從未向警方承認過罪行，並痛批警方當時同樣試圖對他挑撥離間。在長達18天的拘留期間，琉奈因極度恐懼與壓力無法進食，體重從逮捕前的37多公斤暴跌，並在看守所內暈倒送醫。法院一度裁定交保，但檢方提出抗告予以延長拘留。直到7月4日，警方才將琉奈釋放，隨後檢方裁定不起訴，卻拒絕說明不起訴的具體理由。獲釋後的琉奈罹患嚴重急性壓力障礙，夜間頻繁因噩夢驚醒尖叫「好害怕，不要過來，我討厭警察」。診治醫師水野宅郎指出，長時間的強烈心理創傷使琉奈陷入「吸收不良症候群」，即使她為了生存嘗試進食，腸胃也無法吸收營養並持續嚴重腹瀉。逮捕約半個月後，琉奈於2025年12月因重度營養不良導致器官衰竭去世，臨終前體重僅剩19公斤。2026年3月，當初向市公所舉報的女性民眾向遺族寄出道歉信，承認當時看到的只是琉奈「把手放在A先生下巴旁」，自己誇大了事實，「回想起來並不是虐待，非常抱歉」。有律師質疑，本案在缺乏周密初步調查的情況下，直接逮捕16歲未成年人，具有嚴重的程序瑕疵。琉奈的母親已正式向法院提告，向兵庫縣及日本政府求償約1億1000萬日圓，預計將在今年10月21日首次開庭審理。兵庫縣警方則表示，搜查流程並無不當，屆時將在法庭上提出抗辯。