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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（19）日回到亞太主場，迎戰富邦悍將，此役為43歲老將陳鏞基「鏞不止步引退系列賽」首戰。獅隊克服首局落後2分的劣勢，3局下與4局下靠著陳鏞基、邱智呈的高飛犧牲打追平、逆轉戰局，6局下陳聖平開轟，替獅隊拉開分差，加上先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）繳出7局失2分好投，終場就以4：3擊退悍將，重返全年戰績第2名。陳鏞基此役3打數無安打、貢獻1分打點。獅隊今日回到主場舉辦43歲老將「鏞不止步引退系列賽」，首戰陳鏞基扛先發第5棒、指定打擊，首打席一站上打擊區，陳鏞基高舉球帽，且眼眶泛淚，但他未能把握得點圈機會，敲出游擊滾地球出局。3局下第2打席，獅隊落後1分，陳鏞基展現老將價值，敲出追平比分的高飛犧牲打，雙方形成2：2平手。4局下獅隊攻勢再起，邱智呈擊出高飛犧牲打，替獅隊逆轉取得3：2領先，5局下陳鏞基第3度站上打擊區，面對三壘有人的局面，再度擊出游擊滾地球出局，獅隊留下殘壘。6局下陳聖平開轟，將分差拉開至2分差，當下不僅陳聖平激動，人在休息室陳鏞基也高舉雙手歡呼。8局下第4打席，陳鏞基擊出飛球出局。獅隊先發投手布雷克此役主投7局失2分，牛棚髙塩將樹、鍾允華在8、9局登板皆遇到得點圈危機，被悍將追回1分，最後驚險守成，終場獅隊以4：3逆轉悍將，終止近期的3連敗，且要回全年戰績第2名的位置。總計陳鏞基此役3打數無安打，靠著1支高飛犧牲打貢獻1分打點，獅隊總教練林岳平賽後指出，陳鏞基此役表現還可以，「在打擊上有個追平的高飛犧牲打，對我們來說已經很足夠了。」明日獅隊再戰悍將，由喬登對決李東洺，陳鏞基預計會下場守備，賽後獅隊也將舉辦引退儀式。