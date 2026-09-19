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中秋節開運神招曝光！「柚倒柚直」求好運到

▲中秋適逢月圓人團圓，也是文旦柚盛產時節，在民俗上具有慶豐收、諸事圓滿的寓意。（圖／記者康子仁攝）

想透過柚子祈願，首先準備一張紅紙，把自己的願望寫下來，再拿一顆柚子，在果皮表面挖出一個小洞，將寫好的紅紙放進果實內部，最後把原本取下的柚皮重新塞回洞口。

完成後，再將整顆柚子以「倒栽蔥」的方式，埋進戶外能見到天空的花盆或土壤中。

快把握機會轉運！生肖猴、雞、狗、豬被點名

下周（25）日就是中秋節，命理專家廖大乙表示，9月25日至28日4天連假除了賞月、吃柚子，也可利用當令文旦進行祈願。民眾可寫下心願塞入柚子，再以倒栽方式埋在能見天的地方，透過「柚倒柚直」寄託好運，祈求願望實現、財運到來，而生肖猴、雞、狗、豬更被點名可把握這波機會轉運。廖大乙表示，過去古人祭拜天地、神明時，經常選擇當季水果作為供品，除了符合時令，也有慶祝豐收的意義。中秋正值文旦柚產季，加上柚子外型圓潤，與月圓、人團圓的節日氛圍相呼應，因此民眾除了食用，也可以用柚子祭祖或拜月娘，藉此寄託對圓滿與好運的期待。若近期覺得諸事不順，或有特別希望實現的願望，可以使用「柚子招財」的祈願方式，讓應景水果多了一層民俗上的象徵。廖大乙指出，廖大乙解釋，這項做法取「柚倒柚直（又到又直）」的諧音，象徵希望願望能夠實現，也祈求好運、財運接連到來。至於哪些生肖適合利用中秋祈福轉運？，為下半年運勢與財庫添一份祝福。除了柚子祈願之外，廖大乙也提醒，中秋期間不妨多花時間陪伴家中長輩，一起吃飯團聚；若有時間，也可以帶長輩到人氣旺、氣氛熱鬧的餐廳過節。從民俗角度來看，藉由轉換環境、接觸熱鬧人潮達到「換氣」效果，也能替自己與家人迎接下半年的新氣象。