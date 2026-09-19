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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（19）日回到亞太主場，舉辦43歲老將陳鏞基的引退系列賽，首戰陳鏞基3打數無安打、貢獻1分打點。賽後談到首打席一度哽咽，他笑說看著全場球迷，當下真的很感動，雖然一直告訴自己要專注在球賽上，但真的非常難，「比打國際賽還要難。」此役獅隊克服開局落後，最終取得逆轉勝，陳鏞基感謝學弟們相挺，也盼年輕選手未來能保持求勝意志，「不要只是為了我的這2天引退賽，也要為自己、為球隊奮鬥，打出好球賽。」獅隊今日在亞太主場舉辦「鏞不止步」引退系列賽，首戰陳鏞基扛先發第5棒、指定打擊，全場3打數無安打，但敲出追平比分的高飛犧牲打，成為此役逆轉的功臣之一。陳鏞基首打席站上打擊區時一度哽咽，他賽後表示，「當下很感動，這樣的機會不多，就是很享受，一直告訴自己要專注，可是很難。」陳鏞基笑說，終於體會到去年林智勝、胡金龍引退賽的感覺，「比打國際賽還要難，告訴自己要專注在球場上，今天大家為了我過來（球場），也希望有好的表現呈現給他們。」此役湧入20113人入場，不僅是亞太本季第2多，更是獅隊主場突破60萬人、寫下隊史新紀錄的比賽，「賽前沒有想到這些畫面，當初上半季我還很怕沒有人要來，很感謝球迷抽空來亞太球場看我們比賽，也開心球隊拿下勝利。」值得一提的是，6局下陳聖平擊出陽春砲，鏡頭捕捉到陳鏞基相當激動，還高舉雙手，「他們有好表現，我也很開心。球隊慢慢年輕化，很多年輕球員獲得機會，從一開始不被看好，季中一段低潮，到現在可以打出競爭力，很替他們開心。」雖然首打席未能把握得點圈機會，但第2打席陳鏞基擊出追平比分的高飛犧牲打，「盡我所能，不管怎麽樣，他們（學弟）為我做的事情，我也希望自己也做一點事情回饋。」但陳鏞基也說，希望學弟們好好享受這2場比賽的氣氛、張力，「往後比賽也要有求勝意志，不要只是為了我的這2天引退賽，也要為自己、為球隊奮鬥，打出好球賽。」