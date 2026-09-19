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愛莉莎莎都看不下去！YTR多米多羅今（19）日發文證實已跟女友芝芝分手，不過之後卻陸續被爆出交往期間私聯前女友、偷約女粉絲出門、追蹤AV女優等對感情不忠的事，事件在全網大炎上，就連愛莉莎莎也有感而發，直言人如果在感情中開始內耗，就應該趕快丟掉，以免舊的不去新的不來。愛莉莎莎有感而發表示，過去交往過許多奇行種，愛冷暴力、愛上酒店、作息不正常、跟異性邊界感不夠等，自己全部都經歷過，當時每天總是在內耗「這段關係該如何走下去。」直到碰到現任攝影師男友之後，對方不僅樂意早起拍片剪片，還世界級貼心總會幫愛莉莎莎打理好一切，甚至還很會尋找美食，完全不讓女朋友餓到，「在遇到他之前，不知道真的會存在這種，讓我這個挑剔鬼，幾乎找不出任何大缺點的男人。」那該如何找到這種絕世好對象？愛莉莎莎提到自己過去也覺得感情就是要包容、磨合，不過跟現在的男友交往之後，才知道「不要勉強自己留在任何一段不適合的關係裡」，接著呼籲廣大網友，若是身邊有一段讓自己反覆內耗的關係，有時候直接放手丟掉更好，「因為你不把錯的人清空，對的人來了，也沒有位置。」多米多羅宣布跟女友芝芝分手，事後女方被翻出在社群轉發「男方情感不忠」等貼文，今早網紅「有花果」直接發文控男方斷崖式分手，交往時更曾私訊女粉出門，還跟前女友保持聯繫，事件目前炎上中。