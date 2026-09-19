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澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）在室內體能競賽HYROX北京站比賽過程中失禁，然而她並未退賽，仍繼續使用共享的器材完成賽事奪冠，引發了巨大的爭議。喬安娜的贊助商PUMA也遭到波及，許多網友嘲諷PUMA變成「Poo-ma」，PUMA隨後悄悄從官網下架了喬安娜聯名系列產品的頁面。不過，PUMA並未宣布對喬安娜的贊助有變，喬安娜個人IG上也仍介紹自己是PUMA Training運動員，未見與PUMA切割。綜合外媒報導，在失禁風波延燒後，眾多網友將矛頭從喬安娜本人，進一步燒向其贊助商PUMA，諷刺的「Poo-ma」梗在社群網路上的留言區洗版，之後PUMA就將與喬安娜合作推出的聯名系列產品頁面下架。不過，PUMA並未說明頁面下架與HYROX北京站的風波有關，也未表態與喬安娜的贊助合作關係是否生變。喬安娜第一時間曾在社群平台發文稱「a win is a win」（贏就是贏），但隨著批評聲浪越來越大，喬安娜在17日改口道歉，並宣布自己將會放棄北京站奪冠所獲得的積分。與此同時，賽事主辦單位也緊急修訂規則，授權裁判得因選手出現血液、嘔吐物、尿液或糞便等狀況強制其退賽，並以未完賽計算。喬安娜的教練貝恩斯（Chris Bayens）則發聲替她辯護，強調當時的情況「非常特殊」，事後看來「制定完美的應對措施」很容易，但裁判在面對出乎預料的意外時，做出困難決定也是可以理解。貝恩斯認為，「討論是合理的，但隨之而來的仇恨和人身攻擊則不然」。