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▲蘇巧慧出席創黨音樂會。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

▲蕭美琴出席創黨音樂會。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

民進黨創黨40週年紀念音樂會今（19）晚在台北市北平東路登場，總統賴清德、副總統蕭美琴等綠營大咖到場。新北市長參選人蘇巧慧致詞時表示，他是在演講場合長大的孩子，而在民主路上，女性從來未缺席，民進黨今年推出的縣市長候選人裡，有9位是女性，六都中，有3都是女性候選人，而他也要挑戰新北市第一位女性市長。民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40・民主共鳴」晚間7時在台北市北平東路登場，包含賴清德、蕭美琴、創黨前輩謝長廷、游錫堃、總統府秘書長潘孟安、新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台南市長參選人陳亭妃、苗栗縣長參選人陳品安等人出席；此外，現場跨世代演出眾星雲集，包括客語歌手Vuize王鍾惟、金曲歌后PiA吳蓓雅、國寶民謠大師陳明章、全能金曲歌王謝銘祐，以及台客搖滾經典董事長樂團等。蘇巧慧致詞時表示，他是在演講場合長大的孩子，剛剛看到他最敬愛的菊阿姨（前高雄市長陳菊）影片，很想和大家分享，而他的床邊故事不是只有灰姑娘、白雪公主，他的床邊故事大家可能知道，也可能沒聽過；他說，因為父執輩參與台灣民主運動，在當年還沒有民進黨時，被稱之為叛亂犯的二代，大家從課本看到橋頭事件、美麗島事件等，現在年輕人可能覺得只是課本上的白紙黑字，但這是他們生活的每一天。蘇巧慧回憶，他到景美人權園區時，看著那裡展示，看到菊阿姨在法庭上的陳述，「我沒有什麼財產，只有一台相機和一些幻燈片，我只想跟台灣人民說，追求公平、平等、民主、自由的社會，是台灣人一生的任務」；他強調，「這就是我們的菊阿姨，在面對唯一死刑時，依然堅守台灣價值、民主價值，這是我們的第一代民主人士」。蘇巧慧說，他們聽著這些歌曲長大，一代又一代，漸漸地，因為有前輩們的努力、大家的犧牲奉獻，民主的大門被敲開，才有機會可以唱《母親的名叫台灣》；他說，2000年開始有了第一位民進黨總統，2016年也有第一位女性總統，在民主路上中，女性從來未缺席。蘇巧慧續指，女生成為了民意代表、女生成為了縣市首長，甚至今年民進黨推出的縣市長候選人裡，有9位是女性，六都中，有3都是女性候選人，而他也要挑戰新北市第一位女性市長。蘇巧慧說，他從未否認出身，他不但是政二代，也是民主第二代，他的責任是傳承民主，他接下棒子要守住台灣，會一棒接一棒，相信只要願意做，不分性別，都能在台灣的這片土地上發光發熱。