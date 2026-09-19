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📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率

球隊 2勝0敗、勝率 1勝1敗、勝率 1勝1和、勝率 1敗1和、勝率 0勝2和、勝率 0勝2敗、勝率 中信兄弟 30勝21敗、0.588 29勝22敗、0.568 29勝21敗1和、0.580 28勝22敗1和、0.560 28勝21敗2和、0.571 28勝23敗、0.549 樂天桃猿 27勝21敗、0.562 26勝22敗、0.541 26勝21敗1和、0.553 25勝22敗1和、0.531 25勝21敗2和、0.543 25勝23敗、0.520

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 50 29-21-0 0.580 - 2 樂天桃猿 47 25-22-0 0.532 2.5 3 統一獅 49 26-23-0 0.531 2.5 4 味全龍 48 23-25-0 0.479 5 5 富邦悍將 48 21-27-0 0.438 7 5 台鋼雄鷹 48 21-27-0 0.438 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 108 62-46-0 0.574 - 2 統一獅 108 55-52-1 0.514 6.5 3 富邦悍將 108 55-53-0 0.509 7 4 台鋼雄鷹 108 51-56-1 0.477 10.5 5 樂天桃猿 107 49-56-2 0.467 11.5 6 中信兄弟 109 49-58-2 0.458 12.5

中華職棒下半季戰況白熱化，今（19）日中信兄弟在延長賽以4：3氣走味全龍、豪取一波6連勝，統一7-ELEVEn獅逆轉4：3擊退富邦悍將，台鋼雄鷹以11：5輕取樂天桃猿。由於兄弟今日贏球，即便桃猿明（20）日擊退雄鷹也無法篡位下半季龍頭，兄弟確定本週保住下半季第1名的位置，獅隊今日則要回全年戰績第2名的位置。暫居下半季龍頭的兄弟，今日與龍隊在大巨蛋展開「龍象大戰」，前7局兄弟領先1分，8局上李凱威擊出追平比分的關鍵安打，將比賽帶入延長賽。延長賽10局上龍隊攻下1分，10局下兄弟靠著江坤宇的高飛犧牲打追平比分，隨後岳東華把握當英雄的機會，一支再見安打終結比賽，兄弟以4：3逆轉氣走龍隊，豪取6連勝。獅隊今日在亞太主場迎戰悍將，開局就被悍將攻下2分，3局下靠著陳鏞基高飛犧牲打追平比分，4局下邱智呈也擊出高飛犧牲打，替獅隊逆轉戰局，6局下陳聖平錦上添花，擊出陽春砲奠定勝基，終場就以4：3險勝悍將，終止3連敗。桃猿今日回到桃園主場交手雄鷹，先發投手陳克羿遭到狙擊，僅投4局就失掉6分，打線雖然前6局擊出12支安打，但得點圈效率不佳，無法換回更多分數，最終以5：11慘敗給雄鷹。今日賽前兄弟領先桃猿1.5場勝差，桃猿本週若想篡位龍頭，必須要週末2戰全勝、兄弟2戰全敗，由於兄弟今日贏球，加上桃猿輸球球，兄弟確定本週結束仍保住下半季第1名的位置。明日三地對戰組合相同，兄弟推出菲力士交手龍隊曹祐齊、獅隊由喬登（Jordan Balazovic）對決悍將李東洺、桃猿林子崴掛帥戰雄鷹艾速特（Eric Stout）。