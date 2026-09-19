中華職棒下半季戰況白熱化，今（19）日中信兄弟在延長賽以4：3氣走味全龍、豪取一波6連勝，統一7-ELEVEn獅逆轉4：3擊退富邦悍將，台鋼雄鷹以11：5輕取樂天桃猿。由於兄弟今日贏球，即便桃猿明（20）日擊退雄鷹也無法篡位下半季龍頭，兄弟確定本週保住下半季第1名的位置，獅隊今日則要回全年戰績第2名的位置。
兄弟連續3天逆轉勝 豪取一波6連勝
暫居下半季龍頭的兄弟，今日與龍隊在大巨蛋展開「龍象大戰」，前7局兄弟領先1分，8局上李凱威擊出追平比分的關鍵安打，將比賽帶入延長賽。延長賽10局上龍隊攻下1分，10局下兄弟靠著江坤宇的高飛犧牲打追平比分，隨後岳東華把握當英雄的機會，一支再見安打終結比賽，兄弟以4：3逆轉氣走龍隊，豪取6連勝。
獅隊今日在亞太主場迎戰悍將，開局就被悍將攻下2分，3局下靠著陳鏞基高飛犧牲打追平比分，4局下邱智呈也擊出高飛犧牲打，替獅隊逆轉戰局，6局下陳聖平錦上添花，擊出陽春砲奠定勝基，終場就以4：3險勝悍將，終止3連敗。
桃猿今日回到桃園主場交手雄鷹，先發投手陳克羿遭到狙擊，僅投4局就失掉6分，打線雖然前6局擊出12支安打，但得點圈效率不佳，無法換回更多分數，最終以5：11慘敗給雄鷹。
📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率
兄弟本週確定保住下半季龍頭 獅隊奪回全年戰績第2名
今日賽前兄弟領先桃猿1.5場勝差，桃猿本週若想篡位龍頭，必須要週末2戰全勝、兄弟2戰全敗，由於兄弟今日贏球，加上桃猿輸球球，兄弟確定本週結束仍保住下半季第1名的位置。明日三地對戰組合相同，兄弟推出菲力士交手龍隊曹祐齊、獅隊由喬登（Jordan Balazovic）對決悍將李東洺、桃猿林子崴掛帥戰雄鷹艾速特（Eric Stout）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽後）：
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暫居下半季龍頭的兄弟，今日與龍隊在大巨蛋展開「龍象大戰」，前7局兄弟領先1分，8局上李凱威擊出追平比分的關鍵安打，將比賽帶入延長賽。延長賽10局上龍隊攻下1分，10局下兄弟靠著江坤宇的高飛犧牲打追平比分，隨後岳東華把握當英雄的機會，一支再見安打終結比賽，兄弟以4：3逆轉氣走龍隊，豪取6連勝。
獅隊今日在亞太主場迎戰悍將，開局就被悍將攻下2分，3局下靠著陳鏞基高飛犧牲打追平比分，4局下邱智呈也擊出高飛犧牲打，替獅隊逆轉戰局，6局下陳聖平錦上添花，擊出陽春砲奠定勝基，終場就以4：3險勝悍將，終止3連敗。
桃猿今日回到桃園主場交手雄鷹，先發投手陳克羿遭到狙擊，僅投4局就失掉6分，打線雖然前6局擊出12支安打，但得點圈效率不佳，無法換回更多分數，最終以5：11慘敗給雄鷹。
📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率
|球隊
|2勝0敗、勝率
|1勝1敗、勝率
|1勝1和、勝率
|1敗1和、勝率
|0勝2和、勝率
|0勝2敗、勝率
|中信兄弟
|30勝21敗、0.588
|29勝22敗、0.568
|29勝21敗1和、0.580
|28勝22敗1和、0.560
|28勝21敗2和、0.571
|28勝23敗、0.549
|樂天桃猿
|27勝21敗、0.562
|26勝22敗、0.541
|26勝21敗1和、0.553
|25勝22敗1和、0.531
|25勝21敗2和、0.543
|25勝23敗、0.520
今日賽前兄弟領先桃猿1.5場勝差，桃猿本週若想篡位龍頭，必須要週末2戰全勝、兄弟2戰全敗，由於兄弟今日贏球，加上桃猿輸球球，兄弟確定本週結束仍保住下半季第1名的位置。明日三地對戰組合相同，兄弟推出菲力士交手龍隊曹祐齊、獅隊由喬登（Jordan Balazovic）對決悍將李東洺、桃猿林子崴掛帥戰雄鷹艾速特（Eric Stout）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|50
|29-21-0
|0.580
|-
|2
|樂天桃猿
|47
|25-22-0
|0.532
|2.5
|3
|統一獅
|49
|26-23-0
|0.531
|2.5
|4
|味全龍
|48
|23-25-0
|0.479
|5
|5
|富邦悍將
|48
|21-27-0
|0.438
|7
|5
|台鋼雄鷹
|48
|21-27-0
|0.438
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|108
|62-46-0
|0.574
|-
|2
|統一獅
|108
|55-52-1
|0.514
|6.5
|3
|富邦悍將
|108
|55-53-0
|0.509
|7
|4
|台鋼雄鷹
|108
|51-56-1
|0.477
|10.5
|5
|樂天桃猿
|107
|49-56-2
|0.467
|11.5
|6
|中信兄弟
|109
|49-58-2
|0.458
|12.5