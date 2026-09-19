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▲ 宋祥岳強調，陳其邁任內，透過演唱會經濟在三年內辦理超過471場、帶動577萬人次參與並且創造189億觀光產值。（資料照／高市府提供）

針對台北市長蔣萬安出席柯志恩活動表示「這幾年，高雄的進步，大家都有看到」高市府發言人宋祥岳指出，陳其邁市長上任後，高雄各項施政均大幅提升，更連續三年榮獲五星市長，就是最好的證明。宋祥岳說，陳其邁市長任內，招商引資超過2.7兆，民間促參超過3400億，將差一點變成賽馬場的土地，用最快速度整治完成，成為世界目前最先進的晶圓廠；工廠家數成長率（5.08%）、平均每家工廠收入（3.82億）、平均員工每人創造營收（1006.6萬），三項指標都是六都第一。宋祥岳指出，高科技產業的成長，也同步帶動民間消費，讓經濟活絡，營利事業銷售額從韓時期（109年）的4.52兆成長到114年的5.88兆；金融及保險營業額從韓時期（109年）的960億成長到114年的1808億；農漁產品外銷也相當亮眼，漁產國際通路訂單從韓時期（109年）的0.03億元成長到115年上半年的4.62億，農產國際通路訂單也從韓時期（109年）的0.45億成長到115年上半年的4.50億。宋祥岳進一步說，空氣品質部分，114年空品良率達86.8％是歷年最佳；職安部分，114年死亡人數24人，比韓時期（109年）的49人減少51%；A1 車禍在114年死亡146人，為六都第三，比韓時期（109年）的200人減少54人；清淤方面，114年清淤357公里，比韓時期（109年）的293公里，增加22%。宋祥岳強調，陳其邁任內，透過演唱會經濟在三年內辦理超過471場、帶動577萬人次參與並且創造189億觀光產值，加上高科技與AI產業聚落的發展，達成連續五年決算零舉借、累積減債352億、輕軌成圓突破1333萬人次搭乘等紀錄，高雄的進步，可受各界公評。