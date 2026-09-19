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中國男星于朦朧去年9月11日墜樓身亡，正逢離世滿一週年之際，被稱為他「恩師」的媒體人宋祖德卻傳出死亡消息，且死亡日期是早在兩個月前的7月19日，消息曝光後，宋祖德胞弟劉信達急忙出面回應，表示人家現在活得好好的。近日網路上流傳著一篇「宋祖德早已死亡」文章，內容為有人向法院提到宋祖德，結果法院回應這個人已經死亡，因此告不成的貼文，相關截圖在9月11日曝光，甚至還有法院裁定書的照片，上頭寫著「被告人宋祖德於2026年7月19日死亡。」隨著死訊公開，中國資深媒體人杜恩湖就向宋祖德胞弟求證，對方表示宋祖德「沒有死亡，目前還健康地生活工作著」，但因為不想跟著炒作相關新聞，因此才沒有自己出面回應。宋祖德死訊之所以會受到關注，跟于朦朧事件有巨大關聯，于朦朧去年9月墜樓身亡後，宋祖德多次在社群發文為他發聲，不過後來已經被刪除，如今在于朦朧離世一週年之際傳出「宋祖德早在7月死亡」消息，也讓這場烏龍假死事件掀起許多討論。