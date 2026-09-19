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▲民進黨創黨40週年紀念音樂會今晚登場，陳亭妃、王美惠等人一同高歌。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

▲民進黨創黨40週年紀念音樂會今晚登場，歌手PiA吳蓓雅高歌。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

民進黨創黨40週年紀念音樂會今（19）晚在台北市北平東路登場，總統賴清德、副總統蕭美琴等綠營大咖到場。台南市長參選人陳亭妃在致詞時頻頻大讚賴清德，「給我們許多的底氣，替台南打了非常好的基礎」；在台下的賴清德聽聞後，也以微笑回應。民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40・民主共鳴」晚間7時在台北市北平東路登場，包含賴清德、蕭美琴、創黨前輩謝長廷、游錫堃、總統府秘書長潘孟安、新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台南市長參選人陳亭妃、苗栗縣長參選人陳品安、澎湖縣長參選人吳淑瑾等人出席；此外，現場跨世代演出眾星雲集，包括客語歌手Vuize王鍾惟、金曲歌后PiA吳蓓雅、國寶民謠大師陳明章、全能金曲歌王謝銘祐，以及台客搖滾經典董事長樂團等。陳亭妃表示，要用不同的溫暖、耐心改變這個城市，又在賴清德、六星級市長的底蘊之下，跟所有的基層一同推動，「尤其我們的賴市長，給我們許多的底氣，替台南打了非常好的基礎」。陳亭妃提到，賴市長是在當時台南縣市長合併第一任的市長，這是非常困難，相信會在這個底氣當中，再用女性不一樣的溫暖、柔度，把台南變化成一個更不一樣的未來，「我們會在賴清德帶領之下，繼續讓台南發光發熱！」王美惠說，他長期以來在嘉義市就是騎摩托車，所以未來的時間，會繼續為嘉義服務，並騎著摩托車，「前進市政府」；陳品安也說，相信他未來一定是苗栗第一位女縣長，也是第一位苗栗縣民進黨籍的女縣長。陳素月則說，這次縣市長的選舉，他有不能輸的壓力，在最後的關頭，一定會舉辦大型造勢活動，希望能再一次邀請賴總統替他站台加持、贏得大選。吳淑瑾說，從白色恐怖到今天的民主自由，他非常以身為民進黨員為榮，今年2026年，是他最心痛的一年，也是必須要勇往直前的一年，因為今年2月他的先生陳光復跌倒受傷，他6月被黨提名為澎湖縣長候選人，在台下聽到的每一首歌，都讓他覺得這代表時代的勇氣、希望，他會帶著這份勇氣跟希望，全力為澎湖打拚。