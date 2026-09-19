我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026高雄城市書展串聯「書店 × 書市 × 圖書館」，集結來自全臺14個縣市、共70家獨立書店。（圖／記者陳美嘉攝，2026.09.19）

▲2026高雄城市書展於9月19日至20日每日13時至19時舉行，兩日安排國際交流、文學對談、迷你沙龍、奈米沙龍、主舞台演出、草地說故事、工作坊、南洋閱道市集及電影放映等豐富內容。（圖／記者陳美嘉攝，2026.09.19）

2026高雄城市書展今（19）日下午於高雄市立圖書館總館開幕。本屆書展以「Reading Commons」為策展主題，串聯「書店 × 書市 × 圖書館」，集結來自全臺14個縣市、共70家獨立書店，並邀請高雄與日本文化夥伴參與，港灣書市共設75個攤位。書展於9月19日至20日每日13時至19時舉行，兩日安排國際交流、文學對談、迷你沙龍、奈米沙龍、主舞台演出、草地說故事、工作坊、南洋閱道市集及電影放映等豐富內容。今天市長陳其邁出席開幕典禮表示，高雄城市書展今年邁入第5年，是高雄持續經營城市閱讀品牌的重要里程碑。高雄圖書館館舍日益密集，城市閱讀環境持續蓬勃發展。市長指出像陳坤崙社長等在地文化創作者長期深耕土地，透過詩歌、小說及各類作品，記錄高雄故事，也深刻影響城市文化發展。又例如曾貴海醫師的文學創作《明日新城》曾帶給市長許多閱讀靈感，其所描繪的高雄想像與城市願景，也與城市發展的方向相互呼應。陳其邁進一步表示，今年也是高雄城市閱讀品牌走向國際交流的重要一步。高雄市立圖書館今年與日本簽署兩項友好合作備忘錄，從「八王子市圖書館MOU」到「高梁市友好MOU」，透過閱讀與圖書館建立城市與城市之間長期交流的橋梁，分享閱讀推廣、文化及圖書館服務經驗，與國際城市建立合作關係。高雄城市書展從「城市品牌」走向「國際品牌」，也將這股閱讀與交流的能量延續至9月23日首度在高雄登場的「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，讓高雄透過閱讀、出版、影像創作與表演藝術，持續與臺灣及世界交流。今年第二度參與高雄城市書展的日本岡山縣高梁市，今（19）日與高雄市立圖書館正式簽署「高雄市立圖書館與高梁市合作備忘錄（MOU）」，由高市圖館長李金鴦與高梁市長石田芳生代表簽署。雙方將以圖書館為交流核心，進一步拓展閱讀、文化、觀光及地方資源等多元合作。城市書展結束後，「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」將於9月23日至27日接續登場，從閱讀延伸至影像與藝術，串起高雄九月的兩大文化盛會。