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▲「光彩共舞─賴純純」展覽今(19)日舉辦開幕儀式，貴賓合影。（圖／高雄創價美術館提供）

▲「光彩共舞─賴純純」展出賴純純1970年代至今重要創作。（圖／高雄創價美術館提供）

「光彩共舞─賴純純」展覽今(19)日下午於高雄創價美術館舉辦開幕儀式。台灣創價學會理事長林釗提到，創價於2019年首次與賴純純合作，在彰化、高雄、臺北、桃園、花蓮等地舉辦巡迴展，共計超過5萬人次參與，迴響熱烈。本次展出賴純純1970年代至今重要創作，包含較少公開展出的作品。創價也同步出版研究專書《存在‧仙境‧賴純純》，感謝主編蕭瓊瑞，以及學者張晴文、石瑞仁、潘小雪的專文論述。故宮博物院蕭宗煌院長表示，創價自2003年推動「文化尋根 建構台灣美術百年史」，至今已為逾160位藝術家舉辦展覽，並透過行動美術館走入校園，影響超過220萬名師生，長期深耕台灣藝術文化。蕭宗煌也分享，藝術家賴純純是其文化大學的學姐，創作多元、勇於探索，最終回歸「大美」，將自然之美融入作品，展現獨特藝術語彙。高市府財政局長李瓊慧表示，感謝創價學會2022年在高雄設立創價美術館，不僅提供優質展覽空間，也透過「行動美術館」深入校園，讓孩子近距離接觸藝術作品。李瓊慧指出，文化涵養須從小扎根，創價長期投入兒童美育，為台灣學童帶來珍貴的藝術體驗，也為公部門推動文化教育提供重要助力。藝術家賴純純表示，本次展題「光彩共舞」，歷經許久討論而出。「光」是一路支持她的朋友、引領她朝向善與理想前進的力量，就像與創價美術館合作，給予其正面能量。「彩」則是共享的過程，藝術作品不只是個人完成，更需要眾人參與，在場域中展現藝術的精神性層面。她期盼透過此次展覽，與觀眾「共舞」，創造出美好的藝術體驗。「光彩共舞─賴純純」將持續展出至11月13日，歡免費入場，憑藉展場照片，還能在美術館六樓咖啡廳，以優惠價換購「草莓北海道厚乳霜淇淋」。