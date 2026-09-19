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台灣捷運、公車時常上演的博愛座糾紛，如今在南韓也搬上檯面！南韓首爾地鐵近日同樣爆出類似爭議，有網友將現場衝突畫面上傳論壇，短短影片曝光後立刻引發熱議，網友們也紛紛就「博愛座究竟該給誰坐」展開激辯。綜合《東亞日報》報導，這段影片被上傳至南韓論壇bobaedream，標題直接寫著「地鐵2號線老弱者座（노약자석）」，畫面中可見一名老翁先是對著坐在「交通弱者座（교통약자석）」上的女子指指點點，語氣明顯不滿，緊接著竟直接出手，試圖強行將對方從座位上拉起，沒想到女方毫不退讓，當場連續用腳踢向老翁反擊，場面一度相當火爆。一旁一名婦人見狀，隨即上前試圖關心排解，不過影片內容就此結束，後續衝突如何落幕、雙方是否有進一步爭執，目前仍不得而知。事實上，南韓早在1980年就已設立俗稱「老弱者座」的博愛座制度，直到2005年才正式更名為「交通弱者座」，明確擴大適用對象，讓行動不便人士都能使用。不過，儘管名稱與定義早已調整，仍有部分年長者始終認為，這類座位就該是「老年人專屬座位」，觀念未能與時俱進，也因此類似糾紛時不時就會在南韓地鐵上演。這起事件曝光後，也引來大批南韓網友熱烈討論，不少人紛紛留言指出，「交通弱者座」其實並非老年人專屬，凡是孕婦、身障人士、帶著幼童的家長，甚至身體不適的一般民眾，都同樣有權利使用這類座位。網友更直言，既然制度上並沒有強制規定座位只能讓給老年人，那麼大家互相體諒、視情況禮讓才是最理想的相處之道，老年人並沒有絕對權利霸占座位，這起衝突事件也再度掀起南韓社會對於博愛座使用規範與世代價值觀落差的討論。