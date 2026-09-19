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▲沈伯洋出席民進黨創黨40週年紀念音樂會。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

▲民進黨創黨40週年紀念音樂會今晚登場，鄭朝方、賴瑞隆、林國漳出席。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

民進黨創黨40週年紀念音樂會今（19）晚在台北市北平東路登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，民進黨這40年的道路，「我們從來沒有在選擇捷徑」，2014年時，許多人認為服貿是台灣的捷徑、認為會發大財，但他們阻擋下來，現在經濟發展不斷往前走，「就是因為我們沒有選擇捷徑」；他提到，他的小孩是收養的，他常說，這個愛是沒有血緣，「但我要告訴大家，歷史一句名言：真正沒有血緣的叫做自由，真正沒有血緣的叫做民主」。民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40・民主共鳴」晚間7時在台北市北平東路登場，包含總統賴清德、副院長蕭美琴、行政院長卓榮泰、創黨前輩謝長廷、游錫堃、總統府秘書長潘孟安、新北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台南市長參選人陳亭妃、苗栗縣長參選人陳品安、澎湖縣長參選人吳淑瑾等人出席。沈伯洋致詞時回憶，5月參選台北市長時，他對其能力、願景沒有意見，但大家知道他是政治菜鳥、沒有經驗，就問主席賴清德怎麼辦，主席表現出「你超讚！完全沒有問題！」這就是民進黨培養年輕人的方式。沈伯洋提到，溫暖的洋流是要把台北精神、把台灣精神，帶到世界各地，洋流是豐富的，代表的就是台灣跟世界各國合作關係；他說，台灣的精神、民進黨的精神，一直以來，「我們尋找的不只是捷徑，我們尋找的是台灣人自己的道路」。沈伯洋回憶，當時美麗島、在戒嚴時期，當時的律師團，最好的捷徑就是不要接這個案子，但他們接下了這個案子，最後在圓山飯店，成為了民進黨這40年的道路，「我們從來沒有在選擇捷徑」。沈伯洋提到，2014年時，許多人認為服貿是台灣的捷徑、認為會發大財，但他們阻擋下來，最後的經濟發展，像現在這樣子不斷地往上走，「就是因為我們沒有選擇捷徑」；當年有人說，一國兩制才是台灣的未來，有人說和平協議才是台灣的未來，「我們沒有選擇捷徑，我們選擇的是台灣人自己的道路，我們選擇的是美麗，但是有智慧的道路」。沈伯洋說，現在的國防自主、無人機，一樣有捷徑可以走，但他們沒有要走捷徑，要發展自己的實力、決定要飛得更遠，這些未來可能是10年、20年後才會看到，「民進黨的DNA，沒有要選擇捷徑，我們知道我們現在走的道路，即使荊棘、即使會遇到阻礙、遇到一些怨言，但我們有價值，知道我們的未來在哪裡，我們知道願景在哪裡，我們知道我們的希望在哪裡，這才是台灣人的精神」。話鋒一轉，沈伯洋說，他的小孩是收養的，他常說，這個愛是沒有血緣，「但我要告訴大家，歷史一句名言：真正沒有血緣的叫做自由，真正沒有血緣的叫做民主，民主跟自由，沒有血緣、民主跟自由，不會從天上掉下來；民主跟自由是我們講著故事、牽著手、一起唱著歌、一起展望未來、是有些人犧牲生命、是有些人流著淚流著血，讓我們的民主自由在這裡，在40週年的今天，繼續走下去」。沈伯洋說，台灣現在走在十字路口，在立院遇到很多挑戰、國際情勢瞬息萬變，若未掌握機會，會是很大困境，但他們不會氣餒，包含遇到野百合、野草莓、反媒體壟斷、洪仲丘、太陽花運動、青鳥運動等社會運動，他們都沒有氣餒，大家都願意站出來，去守護他們所相信的價值。沈伯洋提到，這次台北不單純是選擇市長人選，選擇的是對於未來的治理方式，當市民感受到他們談未來，年底選舉是治理方式的選擇，呼籲新世代要邁向新時代的選擇，11月28日大家投他一票。