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▲雖然是見面會活動，不過INFINITE超有誠意搬來整組樂隊現場表演給粉絲看。（圖／記者葉政勳攝）

▲INFINITE為粉絲帶來許多唱跳表演。（圖／記者葉政勳攝）

韓國人氣男團INFINITE睽違兩年又來台灣了！今（19）、明晚在林口體育館舉辦粉絲見面會「2026 INFINITE FANMEETING《INFINITE RALLY V》IN TAIPEI」，他們在演出中透露，上台前已經把本趟最想吃的東西塞到肚子裡，那就是「麻辣鍋」，為了讓歐巴們可以跟粉絲度過開心的夜晚，主辦直接將火鍋店搬進後台，讓五個成員現場圍爐飽餐一頓。INFINITE今晚一開場就火力全開，接連帶來經典歌曲〈Bad〉與〈Rocinante〉，熟悉旋律立即掀起全場歡呼；隨後〈Dilemma〉、代表作〈成為我的人〉等歌曲輪番登場，其中〈依然美麗〉、〈Dilemma〉更是首度在台北現場演出，驚喜歌單讓等待已久的INSPIRIT聽得相當過癮。五位成員金聖圭、張東雨、南優賢、李成烈、李成種，一登場就招牌問候向全場打招呼，南優賢表示「無限大集會」終於來到台北，他坦言，不只是粉絲等了很久，成員私下也經常聊起「我們所有成員都很想大家，也常常都說好想來台北。」演出之外，INFINITE此次台北行的後台餐飲也超有「在地味」，他們直接把火鍋店「搬進」演唱會後台，火鍋食材一應俱全，五位成員更是直接在後台「圍爐」，享用熱騰騰的麻辣火鍋，在正式登台前以美食補充體力，這也讓張東雨興奮表示，上台前把「最想吃的東西吃到了。」聊天及遊戲時間過後，INFINITE演唱〈Nothing’s Over〉、〈Umbrella〉，粉絲也送上驚喜，全場舉起小雨傘應援，象徵一路陪著成員撐傘，走過每一段時光，讓現場氣氛瞬間多了幾分感動。安可時間，INFINITE獻上新歌〈我們的季節〉，成員也感性表示，過去雖然多次在台灣舉辦團體、個人活動，不過這次終於能將屬於INFINITE與INSPIRIT的專屬時刻帶到這裡，對他們來說非常有意義，也感謝粉絲每次到訪時，總是熱情迎接他們。INFINITE明（20）日還將在林口體育館迎來第二場演出，五位成員也在台上向粉絲喊話：「明天我們也一起痛痛快快地玩吧！」預告明天還會有更多驚喜舞台，「2026 INFINITE FANMEETING [INFINITE RALLY Ⅴ] in TAIPEI」第二場目前尚有零星票券，有興趣的粉絲可至SHOWOFFICE官方社群查詢。