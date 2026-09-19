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▲ 天氣雖然炎熱，現場仍湧入超過3萬人擠爆現場支持柯志恩。（圖／翻攝畫面）

▲ 柯志恩與蔣萬安一同前往六合夜市，兩人現身立即吸引大批民眾目光，不少市民主動上前打招呼、要求合照。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（19）日下午於高雄捷運鳳山西站旁空地舉辦首場萬人大造勢，邀請前立法院長王金平、台北市長蔣萬安及國民黨新北市長候選人李四川合體，展現2026九合一大選「北高連線」的勝選氣勢。天氣雖然炎熱，現場仍湧入超過3萬人擠爆現場支持柯志恩。此外，柯志恩也宣示要把高雄打造成南方最大的金融中心，培養具國際視野的下一代，兼顧經濟發展與環境永續。柯志恩、蔣萬安及李四川三人則統一穿著白上衣、牛仔褲亮相，並與所有國民黨籍議員及議員候選人合體大進場，現場「凍蒜」聲不斷，將近兩百公尺距離，大進場卻走了約15分鐘。柯志恩競總主委、前立法院長王金平致詞時表示，很多人問他，為什麼80多歲了，還願意再度風塵，他說他並非為了個人職位或政黨權力，而是出於對故鄉高雄的感恩，以及對當前台灣政局對立、兩岸局勢不安的深沉憂慮。抹黑、抹紅與造謠仇恨，將對手與不同立場者視為敵人，導致社會嚴重撕裂。曾擔任高雄市副市長的國民黨新北市長候選人李四川表示，「我回來了」，他強調，過去擔任高雄市副市長期間，對每一條道路與工程都記憶猶新。李四川也指出，市府施政「沒有一件事是小事」，基層的民生需求才是根本，並大力推薦具備教育專業與國際願景的柯志恩，是帶領高雄安居樂業的最佳人選。台北市長蔣萬安致詞時也分享台北市治理經驗表示，城市的進步靠的是專業與執行力，而非空洞口號，他過去與李四川共同爭取輝達落腳台北、促成 Google 擴建研發中心；未來台北有AI 產業優勢，高雄則具備半導體產業重鎮的優勢，好的城市應該相互學習合作，在產業、教育與文化上強強聯手，並懇請高雄鄉親全力支持有決心、有魄力的柯志恩，也讓國民黨提名的議員全壘打，讓府會攜手共創高雄更好的未來。柯志恩也指出，儘管北高雄迎來台積電，但科技業無法單獨挽救傳統產業，且原高雄縣區在長期執政下資源分配依然不公。她強調，看到問題就要解決，絕不能把反映問題抹黑為「唱衰高雄」。柯志恩表示，高雄的未來必須「薪水漲上去、人要留下來、環境要更好、高雄才能拚世界」，她主張將高雄優質的農漁業與螺絲扣件等「高雄首選」推銷到國際，讓世界認證；同時也要發揮好山好水優勢發展觀光，並嚴格把關山林生態與水質空汙改善。此外，她也宣示要把高雄打造成南方最大的金融中心，培養具國際視野的下一代，兼顧經濟發展與環境永續。柯志恩說，2018年高雄人給過藍營機會，她謹記在心，後來市民用選票讓藍營反省，這段歷史她也會記住。她感謝所有議員，當初連柯志恩是誰都不知道，卻義無反顧站在她的身邊，過去她被認為是「砲灰」，經過四年她已成為「砲彈」。柯志恩最後強調，工程師李四川、律師蔣萬安與身為老師的她，三人共同訴求就是「讓專業回歸市政」，給公務員尊嚴，讓施政不分顏色、只看是非。她呼籲市民拋棄世代對立與造謠抹黑，給柯志恩及所有藍營議員、里長服務鄉里的機會，請大家攜手支持國民黨提名的市長、議員、里長全壘打。隨後，柯志恩與蔣萬安一同前往六合夜市，兩人現身立即吸引大批民眾目光，不少市民主動上前打招呼、要求合照，沿途人潮一波接著一波，展現「北高連線」的高人氣。柯志恩與蔣萬安一路走進六合夜市，沿途民眾紛紛拿出手機拍照，也有攤商主動招呼兩人品嚐高雄在地小吃。部分攤商更邀請兩人在招牌簽名留念，雙方互動自然、真切，也讓蔣萬安充分感受到高雄濃厚的人情味。