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行李越早託運越晚拿？一票人實測發聲：真的不一定

▲有網友分享，出國時有人第一個託運行李卻很快拿到，也有人兩件同時托運行李隔很久才出現，因此順序很難說準。（圖／機場公司提供）

托運行李流程曝光！旅遊專家解答了：小飛機有可能晚拿到

例如優先行李、轉機行李及一般行李，其中可能包括高階會員、特殊服務旅客，以及需要趕轉機的行李。之後裝載人員還得依據行李數量、重量與飛機載重平衡等條件，安排各件行李在貨艙中的位置。

較小型的飛機，例如單走道機型，確實有可能出現類似「越早託運反而越晚拿到」的情況

地勤動線及現場作業調配

出國旅遊最讓人煎熬的時刻之一，就是下飛機後站在行李轉盤前苦等。網路流傳「越早託運，行李反而越晚出來」，甚至有「後放進去、先拿出來」的說法，近日Threads就有網友好奇發文詢問，是否真的存在這個神祕規律？貼文掀起不少討論，有網友分享，有人第一個託運卻很快拿到，也有人兩件行李同時托運隔很久才出現。旅遊作家943則表示，小型單走道飛機確實可能因地勤動線與作業調配，讓行李先後順序被打散，不過實際領取時間仍會受到裝載位置、卸貨順序、行李分類及優先服務等因素影響。原PO表示，自己最近突然想到一個搭機疑問，若一抵達機場就完成報到並將行李託運，是否代表行李會最先進入貨艙？如果較早放入，抵達目的地後是不是反而因為被放在較裡面的位置，行李最後才會卸下，因此才經常有「後進先出」的傳聞。不少網友則表示，實際搭機經驗很難驗證這項說法，「第一個托運和快最後托運都有試過，真的不一定」、「我很常第一個托運，也不是最後出來」、「排前面不代表行李會先到」。也有人曾一次託運兩件行李，結果兩件抵達轉盤的時間相差很久，即使同一名旅客、同一班飛機，行李也不一定會同時出現。還有旅客分享，他曾親自驗證，在報到隊伍排第2個，原以為行李應該很快就能領到，返台後卻在轉盤旁等了許久，直到現場工作人員都快完成作業，行李才終於出現，「真的不要太早開心，排前面不代表行李會先到！」一名熟悉機場行李作業的網友則解釋，旅客完成託運後，行李並不是直接依照報到先後送進飛機，而是會先經過安檢，再由自動條碼掃描系統分送至對應班機的處理區。完成分流後，行李還會按照不同需求進行分類，因此，旅客幾點完成託運，只是整個流程中的其中一個環節，並不能直接決定行李最後會排在轉盤的前段或後段。根據《鏡新聞》報導，旅遊作家943則表示，943指出，有時候行李在等待過程中，原本的順序就可能被打散，因此不能直接認定越早交付的行李，就一定越晚出現在轉盤上。對旅客來說，託運時間並非決定領行李速度的唯一因素，真正影響結果的還包括裝載、卸載、優先分類及地勤現場安排。