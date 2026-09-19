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YTR多米多羅跟女友芝芝分手遭到網友炎上，兩人今（19）日透過YouTube直播對峙，吸引超過2萬人在線吃瓜，因為女方先前曾在Threads轉發「男方感情不忠」相關貼文，讓多米多羅感到超不爽，認為女方是得不到就毀掉。稍早芝芝再次發文，表示自己最初是溝通無果才會選擇發文，為造成多米困擾一事道歉，「這次我表現的非常不成熟，對不起。」芝芝表示一開始是想要私下解決感情事的，但在自己多次傳Line、Discord訊息試圖跟男方聊聊時，對方總是認為分手了，就沒有什麼好談的，即使他先前早就答應芝芝會好好談分手，這一連串無效溝通讓芝芝只能無能狂怒。因此芝芝才會公開自己跟多米的聊天記錄，希望能藉此讓對方出來面對；至於她被網友發現轉發許多男方感情不忠貼文，她認為自己就是有感而發，再加上本來就轉發很多東西，沒有想到會被大家放大檢視。至於多米多羅非常不滿芝芝好友「有花果」爆破兩人家務事，芝芝表示是朋友把這些委屈都看在眼裡，因為心疼姐妹才會想幫忙說話，雖然自己多次阻攔對方，但在多米多羅持續拒絕溝通的狀態下，芝芝為了保護自己，就沒繼續阻攔朋友的行為。「現在回頭看，我確實可以更謹慎地處理這件事情。」芝芝為了造成網友困擾一事道歉，接著表示自己下午跟多米多羅吵架完後，也已經互相道歉了，希望事件可以就此落幕。最後芝芝公開向多米多羅道歉，正因為兩人過去交往時間中有許多非常愉快的回憶，男方也不像直播所說的「生日餐AA男」一樣，私下是非常大方，且照顧自己的，「最後謝謝大家看完，再次對佔用大家的版面感到抱歉，這次我表現的非常不成熟，對不起。」