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▲民進黨創黨40週年紀念音樂會今晚登場，男子比中指抗議賴清德。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

▲賴清德出席創黨音樂會。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

▲董事長樂團表演。（圖／記者林調遜攝，2026.09.19 ）

民進黨創黨40週年紀念音樂會今（19）晚登場，大咖雲集，包含總統賴清德、副總統蕭美琴等人都到場一同高歌。不過，在賴清德致詞時，台下有一名男子突然站到椅子上，拿出一面國旗揮舞抗議，高喊「賴清德下台」，並憤怒比出中指，不過，台上的賴清德未受影響；賴清德致詞感性說，創黨的前輩有勇氣面對威權；他們這一代人，應該要有志氣，面對強權，而黨主席的責任就是要發掘人才，呼籲民眾能支持民進黨提出的參選人。民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40・民主共鳴」晚間7時在台北市北平東路登場，包含賴清德、蕭美琴、行政院長卓榮泰、創黨前輩謝長廷、游錫堃、總統府秘書長潘孟安、新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台南市長參選人陳亭妃、苗栗縣長參選人陳品安、澎湖縣長參選人吳淑瑾等人出席。在節目尾聲，賴清德、蕭美琴、卓榮泰、潘孟安以及市長參選人也共同上台，與樂團董事長共同歌唱「眾神護台灣」，讓現場嗨翻。賴清德致詞時表示，如同沈伯洋所說，民進黨沒有選擇捷徑，選擇的每一條路都不好走，不論是民主的道路，或是建設的道路，但民進黨執政中，從總統陳水扁、蔡英文，一直到他，都很用心走每一條路，因此他們完成圓山子分洪、打通雪山隧道、興建101大樓、淡江大橋，在台灣做最困難的工作，這就是民進黨40年來所做的路。賴清德提到，有幸擔任民進黨的黨主席，同時也感謝民主前輩突破戒嚴，打破黨禁、報禁，並號召全國民眾推動國會全面改選、總統直選，「民進黨早期前輩所留下來的腳印，令人欽佩，讓我非常感動」，要給予前輩掌聲。賴清德提到，他以民進黨黨主席的身分，呼籲同志共同為台灣未來唱民主的歌曲，創黨的前輩有勇氣面對威權；他們這一代人，應該要有志氣，面對強權，「民主前輩用勇氣爭取民主，我們應該要用堅強的意志，來保護台灣的主權、維護民主、照顧人民，讓台灣成為好生活的地方」。賴清德說，身為民進黨黨主席的責任，其中一項就是要發掘人才、栽培人才，把人才納入政府的體制，為國家所用、為人民創造福祉，因此這次提名人選有三位本來不是民進黨，但他們非常優秀，包含林國漳、陳品安、南投縣長參選人温世政；此外，也提名7名律師，呼籲鄉親能支持民進黨所提名的參選人。