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西班牙塞哥維亞省（Segovia）小鎮托雷卡瓦列羅斯（Torrecaballeros）發生一起駭人案件。一名25歲男子於19日下午主動自首，承認自己將71歲父親的遺體藏在兩人同住公寓的衣櫃裡，時間長達一年半之久，疑似為了偽裝父親還在世的樣子，以繼續冒領退休金。警方獲報前往現場調查後，已當場將該名男子逮捕。綜合西班牙媒體報導，警方初步檢視遺體後並未發現外力致死或暴力痕跡。據了解，男子父親生前患有重病且行動不便，目前遺體已送往法醫檢驗以釐清確切死因。這起事件發生在托雷卡瓦列羅斯鎮上弗雷斯諾斯街（calle de los Fresnos）的一處住宅。地方人士透露，涉案父子並非本地人，自其他省份遷入後便同住在此，平時極少參與鎮上的公共活動，與鄰居互動也不多，但也從未引起過什麼麻煩。因此，當警方上門封鎖現場時，這座僅有約1500名居民的小鎮登時陷入震驚。不過也有地方人士表示，死者父親原本經常光顧鎮上一間酒吧，但後來就再也沒有出現。而25歲兒子似乎「不想工作也不想學習」，雖然沒有傳出過與父親相處有什麼問題，但曾買菸後說改天再付錢，似乎財務狀況不是很理想。警方指出，嫌犯目前暫被扣留在國民警衛隊牢房，等待移送司法機關。雖然初步懷疑可能是為了冒領父親的退休金，但警方強調目前尚無直接證據可以證明，仍待後續調查釐清是否涉及詐欺或其他犯罪。大感震驚的鎮長表示，「你完全不會料到這種事會發生在自己的小鎮上」。鎮長對死者家屬表達關懷與慰問，同時呼籲大眾與媒體保持克制，尊重警方與司法機關的調查程序，「從人性的角度來看，這是一起極其複雜且艱難的悲劇。我們應該保持克制，不要沉溺於不實臆測或散播假消息，這可能會對無辜第三方造成傷害，甚至阻礙調查進度」。