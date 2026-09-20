想看YOASOBI大巨蛋演唱會的人別忘記！本次演出的抽票期限只到今晚7點，若是還沒有到遠大系統上登記資料的粉絲，最後就算有錢也無法進場，《NOWNEWS今日新聞》為您最後整理YOASOBI實名制抽票方式、中選付款期限，讓您第一次操作就上手。
YOASOBI抽票到今晚！錯過沒方法補救
本次遠大系統抽選登記從9月17日中午12點開始，期限只到9月20日晚上7點，而想抽票的粉絲只要準備好以下3樣，「Ticket Plus遠大售票」、「欲參加抽票者的實名制登記資料」、「決定想看的日期、票價、同行者名單」，好的！抽票中最困難的地方已經結束了。
接著是登入遠大售票系統，並點選YOASOBI演唱會抽票連結，點進想看的日期，並且選擇想要參加抽選的票價、選擇好張數、點擊下一步，就可以輸入參加者的實名制資料了。
請注意！參加抽票的身分證姓名、身分證字號千萬不能寫錯，因為全場是實名制進場，若是票券姓名跟證件資料對不上，不僅登記資料無法取消，抽到票當天也將無法進場觀賞，就算花了多少錢都一樣，千千萬萬不能忘記！
完成了抽票手續後，22日中午12點起將會陸續發送Email、簡訊通知中票，若是沒有抽到信件、簡訊也不要緊張，可以直接到遠大售票「會員訂單」查詢，訂單顯示「待繳款」就代表中選；未中選者，將不另行通知。
另外訂單付款期限是到9月23日中午12點截止，付款可以使用刷卡、轉帳兩種方式，一定要在期限內完成付款，若是超過期限才結帳，就算有抽到票也不算訂單成立，申訴也沒有用。
YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出時間：2027年1月09日（六）
2027年1月10日（日）
演出地點：台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
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本次遠大系統抽選登記從9月17日中午12點開始，期限只到9月20日晚上7點，而想抽票的粉絲只要準備好以下3樣，「Ticket Plus遠大售票」、「欲參加抽票者的實名制登記資料」、「決定想看的日期、票價、同行者名單」，好的！抽票中最困難的地方已經結束了。
接著是登入遠大售票系統，並點選YOASOBI演唱會抽票連結，點進想看的日期，並且選擇想要參加抽選的票價、選擇好張數、點擊下一步，就可以輸入參加者的實名制資料了。
請注意！參加抽票的身分證姓名、身分證字號千萬不能寫錯，因為全場是實名制進場，若是票券姓名跟證件資料對不上，不僅登記資料無法取消，抽到票當天也將無法進場觀賞，就算花了多少錢都一樣，千千萬萬不能忘記！
完成了抽票手續後，22日中午12點起將會陸續發送Email、簡訊通知中票，若是沒有抽到信件、簡訊也不要緊張，可以直接到遠大售票「會員訂單」查詢，訂單顯示「待繳款」就代表中選；未中選者，將不另行通知。
另外訂單付款期限是到9月23日中午12點截止，付款可以使用刷卡、轉帳兩種方式，一定要在期限內完成付款，若是超過期限才結帳，就算有抽到票也不算訂單成立，申訴也沒有用。
YOASOBI大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出時間：2027年1月09日（六）
2027年1月10日（日）
演出地點：台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元