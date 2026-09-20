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儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）曾帶領邁阿密熱火兩度闖進NBA總冠軍賽，但他的「22號」球衣未來是否能高掛在熱火主場上空，目前看來岌岌可危。近日，美國權威體育媒體《The Athletic》將巴特勒列入「未來必定會被退役球衣」的球員名單中，但熱火隨隊媒體隨後立刻潑了一盆冷水，並對此發布了相當殘酷的訊息。針對《The Athletic》的預測，熱火在地媒體《Five Reasons Sports》的記者史科爾尼克（Ethan Skolnick）在社群平台 X 上直言反駁，表示熱火球團「完全沒有意願」退役巴特勒的22號球衣。「這不是個人意見或偏好，這是事實。」史科爾尼克寫道：「只要現在這批熱火制服組還在位，22號球衣就不會被退役，大家都知道熱火的高層是從來不換人的。」史科爾尼克也補充，阿德巴約（Bam Adebayo）的13號球衣未來肯定會被球團退役；而詹姆斯（LeBron James）的6號球衣也會享有同等榮耀（儘管詹姆斯今年休賽季選擇加盟死對頭76人，讓熱火球迷有些不是滋味，否則退役儀式可能會更早舉行）。回顧2025年初，巴特勒與熱火分道揚鑣時，雙方的關係可以說是降至冰點。據傳在巴特勒效力熱火的最後幾週，球隊總裁「油頭」萊利（Pat Riley）甚至曾為此落淚，這場不愉快的收場，成為阻礙巴特勒獲得退役球衣殊榮的最大絆腳石。事實上，熱火的22號球衣目前已經交由威金斯（Andrew Wiggins）穿著。如果威金斯在未來的「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）時代幫助熱火奪下多座總冠軍，未來球迷討論的可能將是熱火何時退役威金斯的球衣，而非巴特勒。雖然與球團不歡而散（至今已過20個月），但部分熱火支持者仍認為巴特勒的貢獻不容抹滅。《Heat Roundtable》的撰稿人阿吉雷（Anthony Aguirre）便回憶起2020年對陣湖人的總冠軍賽：「雖然湖人6戰封王，但巴特勒的韌性展露無遺。他在第3戰繳出40分大三元，第5戰又狂砍35分大三元。他累癱趴在場邊護欄上喘氣的經典照片，完美詮釋了他在那輪系列賽為球隊付出的心血。」俗話說「時間會治癒一切傷痛」。也許熱火高層現在對退役巴特勒的22號球衣毫無興趣，但隨著時間推移，雙方未來是否會破冰並迎來轉機，仍有待觀察。