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中國19日有一位網友爆料，稱自己在重慶兩江新區一家餐廳用餐時，看到店內男廚師拿出「杰士邦」血液試紙進行測試，由於杰士邦試紙可以用來測HIV（愛滋病毒），讓網友看了嚇壞，貼文引發熱議，「重慶一廚師疑似在店內扎血測愛滋」也衝上微博熱搜。對此，餐廳老闆出面澄清，說該位廚師只是這兩天不舒服，所以「測一下有沒有B肝」。但這樣的解釋又引發中國網友質疑，廚師在店內測B肝跟測愛滋，好像都是滿嚴重的食安問題。根據《瀟湘晨報》報導，該位網友在社群網路上發文，稱自己在重慶兩江新區一家餐廳用餐時，竟看到男廚師在店內測血液試紙，「他直接拿出來扎血了」，而其拍到的畫面顯示，該廚師所用的試紙是「杰士邦聯合檢測試劑」，由於該試劑可用來測試愛滋，讓網友十分恐慌。隨著發文引起熱議，《瀟湘晨報》循線找到該餐廳老闆，老闆接受訪問時解釋說，該廚師只是「這兩天不舒服，吃不下飯，測一下有沒有B肝」。老闆還痛批網友造謠，並說「有關部門已經介入了」。《瀟湘晨報》記者於是詢問重慶兩江新區市場監督管理局，但由於適逢週末，接線人員表示不清楚狀況。另外，《瀟湘晨報》記者也詢問了杰士邦，杰士邦證實其聯合檢測試劑可以用來測愛滋，也能用來檢測B型肝炎病毒。由於相關單位尚未出面說明，因此目前還不清楚整件事情的來龍去脈。然而，即使按照老闆所說，該位廚師是在店內扎血測試B肝，這樣的行為是否適合似乎也是有待商榷。對此，中國網友紛紛在報導底下留言表示，「都是傳染病，都不能參與飲食工作吧」、「廚師有B肝比愛滋更嚇人」、「有B肝好像更離譜吧」、「不管哪種病，廚師在餐廳幹這些都挺嚇顧客的吧」、「不舒服應該要去醫院才對」。