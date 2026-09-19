台中市政府今天宣布，2026台中國際匹克球公開賽將於10月14日至17日在台中國際網球中心登場，預計吸引10國、約1300名選手參賽。玖壹壹團員「洋蔥」陳皓宇今天現身啟動記者會，與來賓進行友誼賽，為賽事提前暖身。
這項賽事由台中市政府運動局與中華民國匹克球協會、台中市匹克球協會共同舉辦，4天賽程包括團體賽、單打、雙打及混合雙打，總獎金4萬3500美元。主辦單位估計，賽事期間可望吸引約5000人次進場觀賽。
台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席記者會。他表示，匹克球入門門檻較低、互動性高，近年在國內外快速發展，適合不同年齡層參與。台中先前曾於2023年、2024年舉辦亞洲匹克球錦標賽，今年再透過國際公開賽，擴大選手交流及全民運動參與。
運動局指出，本屆賽事獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，並導入美國匹克球小聯盟（MiLP）團體賽制。10月14日團體賽各組冠軍，可取得2027年美國小聯盟賽外卡資格，增加國內選手參與海外賽事的機會。
除競技賽事外，主辦單位也規畫亞洲匹克球運動產業趨勢論壇，邀集產官學界交流；開幕當天另有AI智能挑戰、科技健身、DJ音樂及市集等活動，希望吸引一般民眾接觸匹克球。
市府表示，近年已陸續利用橋下及河岸空間增設匹克球場地，包括大里康橋、北區台鐵橋下、大安區西濱橋下及霧峰區國道三號橋下等處，盼在舉辦國際賽事之外，也增加市民日常運動空間。
賽事報名延長至9月26日中午12時，團體賽報名https://reurl.cc/aExymQ
、個人賽報名： https://reurl.cc/omYGMV ，相關賽程與活動資訊可向台中市匹克球協會查詢。
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運動局指出，本屆賽事獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，並導入美國匹克球小聯盟（MiLP）團體賽制。10月14日團體賽各組冠軍，可取得2027年美國小聯盟賽外卡資格，增加國內選手參與海外賽事的機會。
除競技賽事外，主辦單位也規畫亞洲匹克球運動產業趨勢論壇，邀集產官學界交流；開幕當天另有AI智能挑戰、科技健身、DJ音樂及市集等活動，希望吸引一般民眾接觸匹克球。
賽事報名延長至9月26日中午12時，團體賽報名https://reurl.cc/aExymQ
、個人賽報名： https://reurl.cc/omYGMV ，相關賽程與活動資訊可向台中市匹克球協會查詢。