實際上，這是各國奧會年初舉辦的「2026亞運繪畫比賽」，這幅「陳傑憲對決日本國家隊」正是中華奧會4月選出的特優作品，作者當然也是一位台灣小學生。

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陳傑憲對決日本國家隊 出自台灣小學生之手

特優作品藏細節 電力塔、名古屋城、金鯱都被畫進去

另外中間名古屋亞運吉祥物Honoho擔任裁判，上方則有日本三大名城名古屋城、代表性的標誌金鯱、榮商圈的中部電力塔，還有象徵日本的富士山

主媒體中心可以免費租鏡頭 中華奧會還有一暖舉

此外，各國媒體辦公空間大多都是共用，但中華奧會特別租借一間辦公室，讓台灣媒體可以擁有屬於自己的空間。

▲亞運參賽國年初舉辦的會畫比賽，得獎作品都被放在主媒體中心大門外展示。（圖／記者林子翔攝）

▲各國小朋友紛紛展現創意，透過創意展現名古屋亞運的不同樣貌。（圖／記者林子翔攝）

▲名古屋亞運主媒體中心空間碩大，但多數國家都是使用公用空間辦公。（圖／記者林子翔攝）

▲中華奧會特別租借辦公室，讓台灣媒體享用屬於自己的工作空間。（圖／記者林子翔攝）

第20屆名古屋亞運火熱展開，《NOWNEWS》現場採訪次日，前往位於金城碼頭的主媒體中心領取證件，門外擺放著小朋友得獎畫作，其中一幅色彩鮮艷的棒球主題畫作引人注目，上方竟然還描繪出身披中華隊24號戰袍的「台灣隊長」陳傑憲揮棒英姿。中華奧會於年初針對小學生舉辦「2026亞運繪畫比賽」，4月決選出得獎作品，2幅特優作品都被帶到名古屋，其中一幅就是這個「陳傑憲對決日本國家隊」，與其他國家小朋友的作品一起擺設出來，陳列在人來人往的主媒體中心大門旁。這幅畫展現出豐富的色彩創造力，與其他國家的得獎作品相比格外搶眼，觀眾、名古屋字樣都呈現在細節中，此外畫作還藏有不少小彩蛋。首先是中華隊與陳傑憲的對手，身穿日本戰袍的16號投手可不是隨意亂畫，他是入選本屆名古屋亞運，並曾在國際賽與中華隊對壘的社會人強投嘉陽宗一郎，，全部都成為畫作一部分。首次造訪金城碼頭的亞運主媒體中心，除了飲食供應、便利商店與醫療站之外，還可以現場免費租借市場三大品牌Sony、Canon與Nikon的攝影鏡頭，從最強中繼站到照顧到台灣自家媒體，中華隊在這些比賽以外的小細節上，也盡量做到盡善盡美，投入資金、人力的超強後勤團隊，也成為中華隊選手與參與媒體，征戰亞運背後最讓人安心的推手。