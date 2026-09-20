中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共3場比賽，龍頭中信兄弟與味全龍持續進行「龍象大戰」，菲力士（Felix Pena）掛帥對決曹祐齊；統一7-ELEVEn獅續戰富邦悍將，喬登（Jordan Balazovic）交手李東洺，賽後將舉辦陳鏞基引退儀式；3連敗樂天桃猿交手台鋼雄鷹，林子崴先發對戰艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出9月20日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月20日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：獅隊與悍將目前在全年戰績有半場勝差，今日持續正面對決，若獅隊能獲勝，雙方勝差將會拉開至1.5場；若悍將贏球，排名將會對調，由悍將取得全年戰績第2名的位置。
6連勝兄弟續戰龍隊 菲力士對決曹祐齊
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
兄弟目前排名第1，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率4.14。菲力士本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.18。
龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率6.75。曹祐齊去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.27。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊、悍將續爭全年戰績第2名 喬登大戰李東洺
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽18場，拿下8勝3敗，防禦率1.45。喬登本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.21。
悍將目前並列第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率2.55。李東洺本季與獅隊交手ˇ場，拿下3勝，對戰防禦率0.47。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
3連敗桃猿推林子崴拚止敗 對決雄鷹艾速特
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽28場，拿下4勝2敗，防禦率1.74。林子崴本季與雄鷹交手6場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。
雄鷹目前並列第5，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.50。艾速特本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.27。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/20中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|50
|29-21-0
|0.580
|-
|2
|樂天桃猿
|47
|25-22-0
|0.532
|2.5
|3
|統一獅
|49
|26-23-0
|0.531
|2.5
|4
|味全龍
|48
|23-25-0
|0.479
|5
|5
|富邦悍將
|48
|21-27-0
|0.438
|7
|5
|台鋼雄鷹
|48
|21-27-0
|0.438
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|108
|62-46-0
|0.574
|-
|2
|統一獅
|108
|55-52-1
|0.514
|6.5
|3
|富邦悍將
|108
|55-53-0
|0.509
|7
|4
|台鋼雄鷹
|108
|51-56-1
|0.477
|10.5
|5
|樂天桃猿
|107
|49-56-2
|0.467
|11.5
|6
|中信兄弟
|109
|49-58-2
|0.458
|12.5
6連勝兄弟續戰龍隊 菲力士對決曹祐齊
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
兄弟目前排名第1，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率4.14。菲力士本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.18。
龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率6.75。曹祐齊去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.27。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽18場，拿下8勝3敗，防禦率1.45。喬登本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.21。
悍將目前並列第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率2.55。李東洺本季與獅隊交手ˇ場，拿下3勝，對戰防禦率0.47。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽28場，拿下4勝2敗，防禦率1.74。林子崴本季與雄鷹交手6場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。
雄鷹目前並列第5，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.50。艾速特本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.27。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。