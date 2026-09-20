我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 50 29-21-0 0.580 - 2 樂天桃猿 47 25-22-0 0.532 2.5 3 統一獅 49 26-23-0 0.531 2.5 4 味全龍 48 23-25-0 0.479 5 5 富邦悍將 48 21-27-0 0.438 7 5 台鋼雄鷹 48 21-27-0 0.438 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月20日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 108 62-46-0 0.574 - 2 統一獅 108 55-52-1 0.514 6.5 3 富邦悍將 108 55-53-0 0.509 7 4 台鋼雄鷹 108 51-56-1 0.477 10.5 5 樂天桃猿 107 49-56-2 0.467 11.5 6 中信兄弟 109 49-58-2 0.458 12.5

▲味全龍持續交手中信兄弟，推出土投曹祐齊先發交手菲力士。（圖／味全龍提供）

▲富邦悍將持續交手統一獅，李東洺掛帥先發，對決洋投喬登。（圖／富邦悍將提供）

▲樂天桃猿今日持續交手台剛雄鷹，推出左投林子崴先發對決艾速特。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共3場比賽，龍頭中信兄弟與味全龍持續進行「龍象大戰」，菲力士（Felix Pena）掛帥對決曹祐齊；統一7-ELEVEn獅續戰富邦悍將，喬登（Jordan Balazovic）交手李東洺，賽後將舉辦陳鏞基引退儀式；3連敗樂天桃猿交手台鋼雄鷹，林子崴先發對戰艾速特（Eric Stout）。獅隊與悍將目前在全年戰績有半場勝差，今日持續正面對決，若獅隊能獲勝，雙方勝差將會拉開至1.5場；若悍將贏球，排名將會對調，由悍將取得全年戰績第2名的位置。🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05兄弟目前排名第1，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率4.14。菲力士本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.18。龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率6.75。曹祐齊去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.27。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽18場，拿下8勝3敗，防禦率1.45。喬登本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.21。悍將目前並列第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率2.55。李東洺本季與獅隊交手ˇ場，拿下3勝，對戰防禦率0.47。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第2，今日推出土投林子崴先發，本季出賽28場，拿下4勝2敗，防禦率1.74。林子崴本季與雄鷹交手6場，吞下1敗，對戰防禦率2.08。雄鷹目前並列第5，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.50。艾速特本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.27。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：28度至30度降雨機率：20%📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至33度降雨機率：20%📍桃園球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：20%