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中華職棒統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基今（20）日將迎接職業生涯的引退賽，身為台灣棒球代表性人物，陳鏞基幾乎成為國際賽與中華隊的代名詞，生涯代表台灣參與超過10場成人級國際賽。其中最經典的戰役，分別是2006年首屆經典賽與2006年第15屆杜哈亞運，不僅用手中的球棒打出令人振奮的表現，受訪時的一句「很高興代表『台灣隊』來這邊比賽」也成為經典，甚至影響下一代球員。在台灣棒球中，陳鏞基與國際賽、中華隊畫上等號，2001年第4屆亞洲青棒錦標賽，陳鏞基首度披上中華隊戰袍，直到2017年經典賽後宣布離開國家隊，陳鏞基在這期間代表台灣參與了各項賽事、不分級別，只要身體允許他就會參戰。也因不斷為國出征，陳鏞基在旅美時期飽受傷痛困擾，間接影響挑戰大聯盟的機會。細數陳鏞基在中華隊大大小小的戰役，2006年的第1屆經典賽與2006年第15屆卡達杜哈亞運絕對稱得上是經典。第1屆經典賽，陳鏞基還是水手隊1A新秀，在面對中國隊的比賽，敲出大會史上首支滿貫砲，且單場擊出4支長打（3支二壘打、1支全壘打），至今仍被大聯盟官網視為最難以突破的大會紀錄之一。此外，陳鏞基當年在經典賽賽後受訪的談話，也相當經典，當時主持人以台北隊稱呼中華隊，陳鏞基則透過轉播表示，「很高興代表『台灣隊』來這邊比賽，是很好的經驗、機會。」陳鏞基這句話影響了不少中生代球員，2024年中華隊奪下12強冠軍，獅隊潘傑楷也把握機會穿上印有「Taiwan」的帽T，「如果我有機會，我也要讓世界看見台灣棒球。」2006年年底，陳鏞基在同一年第三度（經典賽、洲際盃、亞運）披上中華隊戰袍，參與杜哈亞運，最終中華隊靠著林智勝的再見安打氣走日本，奪下隊史首面亞運棒球金牌。而陳鏞基的表現同樣不可被忽視，首戰面對韓國隊，陳鏞基演出單場雙響砲，金牌戰對日本隊，陳鏞基單場5支3，成為奪金隱形功臣，老隊友高國慶直言，「他（陳鏞基）對韓國雙響砲，把中華隊救回來，才會有林智勝再見安打，如果沒有鏞基的表現，中華隊要贏韓國機率很低。」過去一同在中華隊打拚的老戰友，也在陳鏞基引退系列賽獻上祝福。林岳平說，陳鏞基總是在國家隊需要得分的時候，敲出讓人振奮的全壘打；林智勝直言，陳鏞基並非都一棒全壘打，但都在關鍵時刻跳出來當英雄；高國輝則希望未來能以教練身份，跟陳鏞基再次於中華隊並肩作戰。「台灣隊長」陳傑憲一句話道出中生代、新生代選手眼中的陳鏞基，「長期征戰國家隊、一直以來為台灣棒球付出，他的名字已經是棒球界眾所皆知的人物。謝謝你，台灣的棒球有你真好！」