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📍統一獅隊史「高飛犧牲打」排行

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（20）日賽後將替「台灣轟炸機」陳鏞基舉辦「鏞不止步」引退儀式，陳鏞基成為首位在亞太球場引退的中職球員。身為獅隊隊史全壘打王，陳鏞基在引退儀式到來前，默默改寫隊史紀錄，昨（19）日第2打席追平比分的高飛犧牲打，是陳鏞基生涯第62支高飛犧牲打，正式超越老隊友高國慶，成為隊史全壘打王、高犧王。獅隊本週末回到亞太主場，舉辦「鏞不止步」引退系列賽，首戰陳鏞基扛先發第5棒、指定打擊，第2打席從鈴木駿輔手中擊出高飛犧牲打，替球隊追平比分，最終獅隊以4：3逆轉贏球，陳鏞基成為獲勝功臣之一。然而前役陳鏞基卻默默打破一項隊史紀錄，第2打席的高飛犧牲打，是陳鏞基生涯第62支，正式超越老隊友高國慶，成為獅隊隊史「高犧王」。現年43歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，離最高殿堂僅一步之遙，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，擁有狀元籤的獅隊也表態網羅，最終陳鏞基成為選秀狀元，並簽下複數年合約，成為獅隊當家重砲游擊手。回顧陳鏞基在中職的紀錄時刻，2011年3月20日，陳鏞基身穿獅隊客場綠色戰袍，站上屏東棒球場打擊區，面對兄弟洋投卡斯帝（Carlos Castillo），首打席就擊出安打，第2打席陳鏞基敲出生涯首支全壘打，是繼汪俊良、呂明賜、劉芙豪後，第4位在初登場就開轟的本土打者。2012年4月13日，陳鏞基從Lamigo桃猿洋投銳（Ken Ray）手中擊出生涯第100安；2019年9月11日，陳鏞基棒打富邦悍將范玉禹，生涯百轟出爐；2020年7月24日，陳鏞基從兄弟謝榮豪手中達成生涯第1000安；2020年8月26日，陳鏞基達成生涯百盜，成為中職史上第8位「千安、百轟、百盜」打者，亦是唯一一位職業生涯並非從中職起步的本土打者。2025年8月13日，陳鏞基擊出生涯第135轟，正式超越高國慶，成為獅隊隊史全壘打王。截至今日賽前，陳鏞基本季出賽41場，敲出27安、13打點，打擊率2成78。生涯累積出賽1365場，敲出1351安、136轟、748分打點，打擊率3成03。在陳鏞基效力獅隊這16年間，替球隊打下8座半季冠軍、3座總冠軍，獅隊將在今日賽後替陳鏞基舉辦引退儀式，成為首位在亞太球場引退的中職選手。1.陳鏞基：62次2.高國慶：61次3.劉芙豪：41次4.羅敏卿：36次5.陳政賢：35次5.陳傑憲：35次7.高志綱：31次8.潘武雄：27次8.蘇智傑：27次10.陳連宏：25次10.黃甘霖：25次