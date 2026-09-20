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陳鏞基今迎引退儀式 首位在亞太球場引退球星

▲統一獅陳鏞基成為中職首位在亞太棒球場引退的球星。（圖／統一獅提供,2026.9.19）

📍陳鏞基引退賽賽 賽事資訊

▲統一獅今日持續交手富邦悍將，由洋投喬登掛帥先發。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

📍「鏞不止步」活動流程

▲統一獅陳鏞基「鏞不止步」引退賽活動流程。（圖／取自統一獅官方臉書）

📍亞太棒球場接駁車資訊

▲統一獅「台南大眾運輸交通工具」接駁車資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲統一獅「棒球專車路線」接駁車資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲統一獅「棒球專車路線」接駁車A1路線資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲統一獅「棒球專車路線」接駁車A2路線資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲統一獅「棒球專車路線」接駁車B路線資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲統一獅「棒球專車路線」接駁車C路線資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

▲亞太棒球場汽車、機車停車資訊。（圖／取自統一獅官方臉書）

📍統一獅主場轉播資訊

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（20）日賽後將替「台灣轟炸機」陳鏞基舉辦「鏞不止步」引退儀式，成為首位在亞太球場引退的中職球星。43歲的陳鏞基是中職史上第8位「千安、百轟、百盜」打者，目前保有獅隊隊史最多全壘打、高飛犧牲打紀錄，獅隊除了賽後舉辦引退儀式，還會播放引退紀錄片、無人機表演。現年43歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，以選秀狀元之姿加盟獅隊。在陳鏞基效力獅隊這16年間，替球隊打下8座半季冠軍、3座總冠軍，且是中職史上第8位「千安、百轟、百盜」打者。截至今日，陳鏞基生涯累積出賽1365場，敲出1351安、136轟、748分打點，打擊率3成03，為獅隊隊史全壘打王、高飛犧牲打王。對戰組合：富邦悍將 vs 統一獅比賽時間：9月20日16：05比賽場地：亞太棒球場先發投手：悍將（李東洺）vs 獅隊（喬登）購票：線上購票已截止、僅剩現場購票獅隊目前排名第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽18場，拿下8勝3敗，防禦率1.45。喬登本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.21。悍將目前並列第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率2.55。李東洺本季與獅隊交手ˇ場，拿下3勝，對戰防禦率0.47。現場售票、開放進場遊戲攤位、贈品領取陳鏞基榮耀文物展陳鏞基砲彈合影舞台活動-粉絲真情大告白舞台活動-胡金龍、高國慶Talk Show鏞不止步陳鏞基形象影片回饋母校-高苑工商青棒隊UniGirls舞蹈表演萊恩盈盈吉祥天團表演開球嘉賓：陳鏞基母親「鏞不止步」陳鏞基紀錄片首播陳鏞基榮耀引退儀式「鏞不止步」陳鏞基引退無人機表演105路：台南火車站➡️和順轉運站18路：台南火車站中山路➡️和順轉運站20路、905路：永康火車站➡️和順轉運站105路：台南轉運站➡️和順轉運站105路、904路、905路：永康轉運站➡️和順轉運站路線A1：台鐵永康火車站➡️和順轉運站（直達專車）路線A2：永康轉運站➡️和順轉運站（直達專車）路線B：台南棒球場➡️和順轉運站（沿途停靠台南轉運站）路線C：高鐵台南站➡️亞太成棒主球場（直達專車）網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網