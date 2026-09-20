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美債5%、油價100美元成美股「心理關卡」

Fed下一次何時升息？官員談話成關鍵

川習會牽動科技股 AI與晶片政策受關注

在美債殖利率上升等因素影響下，華爾街結束動盪的一週，美股主要指數週五（18日）收盤漲跌互見。美股投資人下週將緊盯利率、中東局勢及人工智慧（AI）發展等3大變數，觀察主要指數能否突破近期盤整格局，再度挑戰歷史新高。聯準會（Fed）日前睽違3年首度升息後，市場最大疑問已從「會不會升息」，轉向這波升息循環究竟會走多遠。根據路透社報導，標普500指數今年迄今已上漲逾11%，距離8月中旬創下的歷史高點僅約2%。不過，近期美國公債殖利率與油價劇烈波動，加上AI產業出現放慢發展腳步的呼聲，仍可能左右市場情緒。Fed週三宣布升息1碼（0.25個百分點），是3年來首次調高利率。雖然結果早已被市場消化，但投資人仍不確定Fed接下來還會升息幾次，以及緊縮政策將如何影響已處於高檔的美債殖利率。B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，美國10年期公債殖利率5%及國際油價每桶100美元，已成為市場重要的「心理防線」。一旦回落至這兩個水準以下，投資人較能喘口氣；反之，若持續突破，股市就會面臨明顯壓力。美股週四便在油價與殖利率雙雙回落下反彈，美國原油降至每桶約101美元，10年期美債殖利率則回落至4.93%。Fed升息也被視為新任主席華許（Kevin Warsh）上任後的重要考驗。由於美國總統川普多次公開要求降息，市場也藉此觀察華許領導下的Fed能否維持貨幣政策獨立性。目前市場焦點已轉向下一次升息時間。聯邦基金期貨顯示，Fed在10月、也就是美國期中選舉前再次升息的機率約為五五波。由於華許曾表明希望減少對未來利率路徑提供明確前瞻指引，下週多名Fed官員的公開談話將格外受到關注，投資人希望從中尋找這波升息循環可能持續多久的蛛絲馬跡。另一大焦點則是中國國家主席習近平預計訪問美國，並於下週四（24日）與川普會面。美中在AI競爭及半導體限制方面的談判，都可能直接牽動科技股。科技類股目前占標普500權重約38%，今年雖已上漲超過20%，但自6月初以來表現轉弱。Charles Schwab首席交易策略師馬佐拉（Joe Mazzola）認為，如果美股想突破歷史新高，科技股需要重新扮演領漲角色。近期包括AI業界領袖在內，陸續有人因安全風險呼籲放慢AI技術發展，也讓市場擔心AI基礎設施投資熱潮可能降溫，相關半導體股一度承受賣壓。不過，部分華爾街人士認為，目前仍缺乏AI資本支出實際大幅減少的證據。Franklin Templeton Institute首席投資策略師舒爾茲（Jeff Schulze）表示，他不認為監管措施最終會嚴重限制AI投資及模型發展速度，因此若相關疑慮造成股價回檔，反而可能形成布局機會。在企業獲利仍具支撐的情況下，市場接下來能否突破高點，關鍵仍取決於長天期美債殖利率能否持續降溫，以及科技、AI類股能否重新取得領漲地位。