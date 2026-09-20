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▲李康宜當年靠著《吐司男之吻》「小薰」一角，紅遍兩岸。（圖／翻攝自豆瓣網）

氣質型女演員李康宜在2014年拍完電視電影《曉之春》與中國電視劇《愛你不放手》後，就淡出螢光幕。而她當年離開演藝圈前，還與交往12年的攝影師男友宋文忠分手，這段感情本來備受看好，怎料還是沒辦法白頭。面對分手遺憾，李康宜當時沒有在鏡頭前哭鬧，只是成熟地說：「緣分走到盡頭了吧，在一起沒有更好，那就先做朋友」，讓粉絲大讚她的感情觀超健康。李康宜2014年受訪時坦言，已與大她10歲、交往12年的攝影師男友，在1年前就已分手。此消息當時讓外界很訝異，因為小倆口本來感情穩定，眾人還以為他們會步入禮堂，怎料卻突然分開，一度讓外界開始瘋猜是否有第三者介入，才導致這段細水長流的感情破裂。對此，李康宜當年公開回應，強調他們之間沒有第三者，也沒有結婚認知不同，只是單純緣分走到盡頭了：「在一起沒有更好，那就先做朋友」，她也坦言對方已經像是家人一般的存在「要和家人說再見很不容易」。至於個性不合的部分，李康宜只是簡單解釋：「我急，他比較慢」，沒有任何怪罪對方或委屈自己的意思，並表示未來雙方如果有合作機會，她也不排斥，顯然是與宋文忠好聚好散，粉絲們也不禁感慨：「這才是大人的分開」、「李康宜真的很成熟，感情觀念非常健康」、「合則來，不合則散。其實真的很正常。」而當時李康宜面對記者詢問，也笑說自己如果遇到對的人，不排斥閃婚。結果2年多前，就有自稱李康宜的親友在網路上公開她的近況，直言：「她嫁得很好，不會出來了！」親友表示李康宜目前已婚、有小孩，對演藝圈沒有留戀，所以才不打算復出。至於攝影師前男友宋文忠，據悉家境不錯且家中有政治背景，不確定是否已婚，但他去年憑藉客家電視台戲劇《星空下的黑潮島嶼》榮獲第60屆金鐘獎「戲劇類節目攝影獎」，顯然依舊在電視圈打滾，攝影功力大大進步了。