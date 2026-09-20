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於日本愛知縣與名古屋市舉辦的夏季亞洲運動會，賽事尚未全面展開，營運狀況卻已狀況百出，引發各國參賽代表團的強烈不滿。繼日前男子曲棍球賽事誤將韓國國歌播成北韓（朝鮮）國歌後，女子手球賽場上又發生了雙方國歌皆未播放的離譜「事故」，連帶計分板也頻頻當機，讓韓國代表團與媒體氣炸，直呼大會的營運體制根本大有問題。根據韓國媒體《OSEN》及《Money Today》報導，19日舉行的女子手球韓國對決香港的賽事中，發生了令人錯愕的狀況。賽前兩隊選手於場上整隊完畢準備演唱國歌時，現場卻完全沒有播放任何國歌的音樂，大會也沒有給予任何特殊說明，就直接進入了球員介紹環節。韓國總教練李桂清賽後憤怒表示：「參加國際賽事這麼多年，第一次遇到不播國歌的！這簡直太荒唐了，讓人無法理解。」不僅如此，這場比賽的電子計分板也連連出錯。除了比賽剩餘時間無法正常顯示，逼得韓國國內的轉播單位必須自己手動上時間字卡外；計分板更是頻頻將韓國的得分加給香港，導致韓國原本領先超過20分，計分板上卻顯示「31：31平手」。此外，在比賽暫停期間，現場轉播畫面雖然拍著韓國隊，但播出的聲音卻是香港隊板凳區的對話。這場從頭到尾充滿混亂的比賽，讓韓國媒體痛批：「除了比賽本身，現場的營運從頭到尾都是一場混亂。」大韓體育會針對前一天「播錯朝鮮國歌」事件才剛提出嚴正抗議，大會組織委員會也在當晚致歉並保證不再發生。沒想到隔天立刻又出包，讓《OSEN》嚴厲指責：「組織委員會的官方道歉根本沒有誠意，這讓人不得不質疑大會最基本的營運體制是否出了大問題。」除了賽場上的狀況，本屆亞運在住宿安排上也招致各國強烈不滿。因建材價格上漲，主辦單位並未興建傳統的「選手村」，而是採用既有飯店、郵輪以及貨櫃型臨時住宿設施分散安置選手。但由於亞洲奧林匹克理事會（OCA）後來新增了兩項競技項目，導致參賽人數超標，引爆了住宿與接駁車嚴重不足的危機。印度代表團團長亞達夫（Sahdev Yadav）在接受印度大報《Times of India》採訪時無奈表示，抵達日本後才被告知原本分配的住宿名額減少，必須在一天之內自己想辦法找飯店。「大會組織委員會完全放棄了責任，他們對來到日本的我們說：『沒有住宿設施，請你們自己想辦法。』」亞達夫對於機場缺乏支援、每天數千名選手抵達卻毫無準備的狀況感到相當憤怒。另一方面，做為選手村之一的「豪華郵輪」，也引發了中國媒體的擔憂。中國體育媒體《直播吧》的記者實地走訪後指出，郵輪雖然停泊在港口，但仍會受到風浪與潮汐影響產生輕微搖晃。「這對於需要高度穩定性與集中力的射擊、射箭選手來說，長時間待在船上恐怕會影響他們的休息與賽前狀態。」據悉，印度代表團已因此要求將其射擊與射箭選手移往陸地飯店住宿。隨著颱風逼近，郵輪與貨櫃選手村的安全性與緊急避難能力也將面臨考驗。睽違32年再度於日本舉辦的亞洲體育盛會，目前因種種失誤與準備不足，正讓主辦國面臨空前的信譽危機。