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▲亞運中華隊進場，掌旗官由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜共同擔任。（圖／記者朱永強攝）

睽違32年，夏季亞洲運動會第三度登陸日本，本屆（2026年）由愛知縣與名古屋市共同主辦。然而，19日於名古屋市瑞穂公園田徑場舉行的開幕式，因觀眾席出現大量空位而引發熱議。對此，韓國媒體毫不留情地給予嚴厲批評，直指這場體育盛會「連日本國民自己都不重視」，並擔憂本屆賽事的票房前景恐亮起紅燈。本次亞運共有來自亞洲奧林匹克理事會（OCA）45個會員國與地區，加上難民代表團，總計約1萬名選手參賽。開幕式當天除了日本天皇伉儷出席外，國際奧會（IOC）與OCA的高層也親臨現場。開幕式更請到知名演員戶田惠子獨唱國歌，並由谷本步實、高橋尚子、萩野公介、吉田沙保里等奧運金牌得主，以及知名運動員羽田卓也、高田真希等人共同護送大會會旗進場，場面理應相當盛大。為了迎接這場盛會，作為主場館的瑞穂公園田徑場特地將原本的2萬7千個座位擴增至約3萬席。雖然大會組織委員會會長、愛知縣知事大村秀章曾對外宣稱開幕式門票已「完售」，但實際情況卻是，直到開幕式前10分鐘，看台上仍隨處可見大量空位，且直到典禮結束都未能坐滿。此外，早在開幕式前舉行的足球賽事中，進場球迷同樣寥寥可數，門票銷售情況明顯陷入苦戰。本屆亞運中華隊排在第36個國家、排列字母「T」出場，全場掀起轟動掌聲，由掌旗官張煥宜、黃筱雯領軍下進場，但行列中不見運動部部長李洋。根據《NOWNEWS》現場記者觀察，本次名古屋亞運舉辦活動激不起現場熱度，影片還疑似是用AI做的。不好多次採訪大型運動會的同業甚至私下表示，上一屆杭州亞運辦得更好。而在賽場時整體疏導也不佳，只有兩個出口，導致人潮擠在地下室，導致離場動作持續很長時間。但儘管如此，還是能看到日本人的整潔和秩序性，「但是沒有任何一個人在抱怨、全部緩慢走，日本人骨子裡，就是犧牲自我，以團體利益為導向。」一名記者如此評述道。針對開幕式的冷清景象，韓國媒體《Xports News》以「『大出洋相』的日本，開幕式也空蕩蕩，3萬席都賣不完」為題進行了嚴厲的報導。報導指出：「時隔32年再度於日本舉辦的夏季亞運，似乎呈現出一種『連日本國民都沒興趣』的狀態。從賽事一開始，票房就亮起了紅燈。」《Xports News》更進一步點出，本屆亞運開幕式竟然沒有任何一家日本無線電視台進行全國聯播的現場直播（僅透過影音串流平台直播）。該媒體認為，這正是日本國內對此次大會「關注度極低」的最佳寫照。另一家韓國媒體《韓聯社》則以「空蕩的觀眾席、離去的選手團」來形容開幕式，指出大會熱度明顯不足。報導中更提到，在開幕式的後半段，包含北韓在內的部分選手團，甚至沒有等到聖火點燃，就提早離席離開了會場。名古屋亞運在開幕前就因各種營運與天氣對策等問題備受關注，如今開幕式又因入座率低迷而引發爭議，不僅讓主辦方面子掛不住，也讓各界對接下來賽事的關注度與營運狀況充滿擔憂。