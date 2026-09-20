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今起未來一週天氣出爐！晴朗穩定防紫外線、山區注意午後雷陣雨

▲未來一週雨勢分布圖，南部山區特別留意午後雷陣雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

杜鵑颱風繼續大迴轉路徑！影響日本關東地區注意強風豪雨

但今、明（20、21日）兩天暴風圈仍將為日本關東帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。