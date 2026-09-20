下週即將迎來中秋節+教師節的4天連假，不少人都有規劃戶外烤肉、賞月活動，非常關注天氣如何。氣象專家「吳德榮」表示，未來一週天氣大致上晴朗穩定，唯獨午後南部山區、南部平地及中部以北山區有零星短暫陣雨，而連假最後兩天有熱帶系統活動，不過實際對天氣影響如何，還要再觀察。另外，杜鵑颱風在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑，將會接近日本本州近海。
今起未來一週天氣出爐！晴朗穩定防紫外線、山區注意午後雷陣雨
吳德榮在「洩天機教室」貼文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（20日）弱北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼；中午前後、慎防紫外線（過量及危險級）；山區偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫北部21至33度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。
中央氣象署也提到，今天環境轉為偏北風，迎風面桃園以北偶有零星短暫陣雨，清晨至上午南部及中部山區有零星降雨，午後南部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、新竹、苗栗、花蓮、台東山區也有零星短暫陣雨。
吳德榮說，明日、週二（21、22日）微弱東北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼，中午前後、慎防紫外線；午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。週三至週六（23至26日）轉偏東風，東側水氣略增，西半部晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，東半部多雲時晴，偶有局部少量降雨的機率。下週日、一（27、28日）連假最後兩天、台灣附近有熱帶系統活動，對天氣的影響各國模擬差異很大，尚待持續觀察。
杜鵑颱風繼續大迴轉路徑！影響日本關東地區注意強風豪雨
至於杜鵑颱風動向，目前在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑，根據最新歐洲系級模式模擬圖，「杜鵑」的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本本州近海，個別模擬路徑也已大幅收歛，「不確定性」縮小，颱風中心雖未登陸，但今、明（20、21日）兩天暴風圈仍將為日本關東帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。
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吳德榮在「洩天機教室」貼文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（20日）弱北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼；中午前後、慎防紫外線（過量及危險級）；山區偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫北部21至33度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。
中央氣象署也提到，今天環境轉為偏北風，迎風面桃園以北偶有零星短暫陣雨，清晨至上午南部及中部山區有零星降雨，午後南部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、新竹、苗栗、花蓮、台東山區也有零星短暫陣雨。
杜鵑颱風繼續大迴轉路徑！影響日本關東地區注意強風豪雨
至於杜鵑颱風動向，目前在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑，根據最新歐洲系級模式模擬圖，「杜鵑」的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本本州近海，個別模擬路徑也已大幅收歛，「不確定性」縮小，颱風中心雖未登陸，但今、明（20、21日）兩天暴風圈仍將為日本關東帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。