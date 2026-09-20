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F-16升空攔截 施放熱焰彈提醒駕駛

並非首次闖入 6月川普入住時也曾攔截飛機

美國總統川普週末正在大衛營度假之際，一架民用航空器19日上午突然闖入當地限制空域，北美航太防衛司令部（NORAD）隨即出動F-16戰機攔截，過程中還施放熱焰彈吸引駕駛注意，最終將飛機安全引導離開禁航區。目前官方並未表示這架飛機對川普或大衛營構成威脅。綜合福斯新聞、紐約郵報等美媒報導，事件發生於美東時間19日上午7時50分左右，地點位於馬里蘭州瑟蒙特（Thurmont）上空。川普18日晚間才抵達附近卡托克廷山區（Catoctin Mountains）的大衛營總統度假地，預計整個週末都會留在當地。美國北方司令部轄下第一航空隊表示，NORAD戰機發現一架通用航空器違反當地空域限制後立即展開攔截，期間F-16施放熱焰彈，以吸引飛行員注意或與其進行溝通。NORAD強調，熱焰彈施放時已充分考量安全，會迅速燃燒殆盡，不會對地面民眾造成危險。涉事飛機隨後也在戰機引導下安全離開限制空域。大衛營上空原本就設有永久禁航區，當美國總統入住時，還會進一步擴大臨時飛航限制。美軍也提醒飛行員，起飛前應確認最新飛航公告（NOTAM），掌握所在地區的臨時飛航限制。若民用飛機遭NORAD戰機攔截，飛行員應立即切換至121.5或243.0 MHz緊急頻率，並掉頭離開限制區域，等待軍方進一步指示。目前官方沒有說明這架民用飛機為何闖入限制空域，也沒有跡象顯示事件對川普安全構成直接威脅。類似情況並非首次發生，今年6月川普入住大衛營期間，也曾有飛機闖入當地限制空域，當時同樣由戰機攔截，最後將飛機安全引導離開。