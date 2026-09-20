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▲李康宜在桂綸鎂、陳意涵還沒走紅時，是當年的零負評女神代表。（圖／翻攝自YouTube）

李康宜FAQ

李康宜憑藉《吐司男之吻》小薰一角闖入大眾視角，在當紅之際結婚、退出演藝圈，每年都會有人提起，不知道她的近況如何，回顧李康宜出道經歷，其實早在她19歲時就演出知名導演張作驥的作品《黑暗之光》，一舉入圍金馬影后，《黑暗之光》的女主角名字就叫「康宜」，張作驥曾誇她演技自然，不用劇本就能呈現真實感，這也是導演們最喜歡的演員特質。李康宜18歲剛從華岡藝校畢業、經由學校推薦來試鏡時，張作驥就一眼相中她。當時她完全零電影經驗，卻被張作驥直誇「台風極為穩健」。張作驥最出名的導演風格就是「不用劇本、極度強調現場真實感」。他曾高度稱讚李康宜：「有康宜在，一切就會像真的一樣。」張作驥在片場通常會很嚴厲，但對李康宜卻特別有耐性，甚至後續有適合的角色，也是第一個想到她，張作驥曾說過她「純真不做作就是最大的特色」，正是因為導演這份精準的看重與調教，才讓李康宜第一部戲就一戰成名，比桂綸鎂、陳意涵還早走紅。不過這樣的偏愛，在當時還扯出插曲，2006年張作驥和前妻呂蒔媛鬧離婚時，外傳李康宜介入，李康宜則出面否認，和張作驥只是師生關係，私下很少互動，反而和呂蒔媛較熟，且當時她已有交往的對象，認為這樣的不實傳言，對她無疑是重傷害，合約到期後也沒有再繼續簽給福隆。康宜是一名生長在基隆的 17 歲高中女生。她的家境相當特殊，父親與繼母（阿姨）都是盲人，弟弟患有智力障礙，家裡經營著一家純盲人按摩院。身為家中唯一的「視力正常者」，她必須提早成熟，承擔起照顧全家大小的生活重擔。正值青春年華的康宜，雖然過著清苦又繁重的底層生活，但身上卻保有年輕女孩特有的靈動、帶點倔強與自然的清純氣質。暑假期間回到基隆家中幫忙，生活平凡而有些沉悶。劇中她遇到了剛搬來當鄰居、被軍校退訓的外省青年「阿平」（范植偉飾）。兩人在基隆港邊、巷弄間發展出一段青澀純真卻又充滿宿命感的初戀。不料這段戀情隨後捲入了幫派鬥毆的悲劇，也讓她經歷了青春歲月中殘酷的成長與陣痛。Q1：李康宜結婚了嗎？老公是誰？A：已經結婚了。 淡出演藝圈後她低調結婚，據親友透露她「嫁得很好」，老公為圈外人。因為她極度注重隱私，從未公開老公的身分與細節。Q2：李康宜現在幾歲？A：46 歲（1980 年生）Q3：李康宜有IG或 Facebook嗎？A：沒有，李康宜回歸平凡生活，沒有公開的社群帳號Q4：李康宜當年跟李威真的在一起過嗎？A：沒有，兩人只是紅極一時的螢幕情侶。 兩人因合作《吐司男之吻》的「威哥」與「小薰」CP 感太強，成為無數人的青春記憶。Q5：李康宜為什麼突然不演戲了？是生病還是退圈？A：並非生病，而是心態與人生階段轉變。 2014 年左右她結束了一段長達 12 年的感情，加上本身性格低調、不眷戀鎂光燈，便選擇在拍完《曉之春》後自然而然淡出螢光幕，回歸普通人生活。