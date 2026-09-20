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▲李威當時在劇中飾演黑道太子爺。（圖／翻攝自YouTube@TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

▲阿龐當時在劇中喜歡裴琳，浪漫對她告白。（圖／翻攝自YouTube@TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

▲鈕承澤與黃嘉千在劇中是青梅竹馬，但因黑道與警察各自對立的背景而分開。（圖／翻攝自YouTube@TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

近日女星李康宜近況引起討論，也讓人回想起2001年紅極一時的電視劇《吐司男之吻》。當時主演群包含李康宜、李威、蔡裴琳、龐庸之（阿龐）、張天霖、黃嘉千、鈕承澤，幾人如今都各有發展，像是李康宜已退出演藝圈低調結婚，李威則是捲入精舍命案遭調查等。《NOWNEWS今日新聞》本文就為各位盤點這7位主演的近況，帶大家一同回顧青春。《吐司男之吻》是一部非典型的台灣青春偶像劇，劇名靈感來自女主角小薰心中的理想愛情：「可以在清晨為心愛的男生塗抹一片吐司當早餐」。劇情大綱則講述18歲重考生小薰，因父母生意失敗遠走加拿大，與姊姊留在台灣生活。一次意外，她遇上黑道太子爺李威，兩個來自截然不同世界的年輕人因緣分住進同一個屋簷下，從互看不順眼，到逐漸產生感情。該劇告別了當時流行的浪漫夢幻偶像風格，結合了黑道背景、青春成長、現實無奈與淡淡的文青感，在當年紅極一時。主演群李康宜、李威、蔡裴琳、龐庸之（阿龐）、張天霖、黃嘉千、鈕承澤的表現也讓人印象深刻，幾人如今的發展則差距頗大，以下是7名主演的近況盤點：李威自2014年後便未再接演台灣影視作品，轉往中國大陸發展後也逐漸淡出。近年專注於修研佛法，並在台灣經營茶具、茶葉副業。生活相當低調，幾乎不再公開露面。但他2024年卻捲入台北市大安區精舍（水月草堂）的蔡姓女會計遭虐死命案，引發社會譁然。李威最終在一審時，被依幫助犯傷害致死罪判處有期徒刑1年10月，因轉為汙點證人並與家屬和解，獲宣告緩刑5年且未上訴已定讞。李康宜在2014年拍完《曉之春》後便淡出螢光幕。據親友透露，她目前已結婚生子，過著低調溫馨的平凡家庭生活，對重返演藝圈並無強烈意願。裴琳拍完吐司男之後，2005年發生酒駕撞計程車要當時的男友頂罪的事件，2007年還被抓到呼麻、2011年又二度酒駕，形象一度跌落谷底。但她近年積極改過自新，目前除了偶爾拍戲外，也經營副業賣雞蛋糕，很努力謀生。阿龐2015年被診斷出罹患淋巴癌，當時經手術治療後控制住病情，目前已挺過多年的追蹤期，康復重返演藝圈。阿龐現在依然是台灣各大綜藝節目、外景遊戲節目以及八點檔戲劇常客。雖然體態發福時常成為節目效果談資，但他個性樂觀，持續活躍於圈內。張天霖2013年開始未在台灣拍戲，轉往中國大陸發展，但演藝事業不如預期，最終選在去年正式退出演藝圈，進入網路電商公司當正職上班族。而他也與交往多年的女友洪小鈴在去年登記結婚，並順利迎來女兒出生，成為新手爸爸。黃嘉千在經歷與夏克立長達2年的跨國離婚官司後，2024年8月14日由台灣士林地方法院正式判准離婚，結束了長達16年的婚姻關係，恢復單身。目前她將心力放在撫養女兒夏天以及演藝工作上，不僅持續拍攝電視劇，也有接演舞台劇，近年還參與Netflix熱門影集《忘了我記得》、《乩身》。鈕承澤2018年時因涉嫌性侵電影劇組女員工，遭最高法院依強制性交罪判處有期徒刑4年定讞，並於2021年入獄服刑、在2025年1月23日假釋出獄。目前低調生活，由於形象受創且劇組與投資方態度保守，應該再也無法重返演藝圈工作。