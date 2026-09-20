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半夜打蚊子「不要把燈全開」！內行超神用手電筒就搞定

先把室內燈光關掉，再將手機手電筒靠近牆面，製造直徑約20公分左右的亮區，接著耐心等蚊子停到附近，再一掌拍下去即可。若想加快速度，可以朝亮區附近吐幾口氣，因為蚊子會偵測人類呼出的二氧化碳並循線靠近，不過房間越大，等待時間可能也會拉長。

▲夏天是蚊子活躍的季節，有網友教學使用「手電筒」就可以輕鬆捕蚊打死牠。（示意圖／Pixabay）

人蚊大戰「手電筒神招整夜47殺」！電風扇也是驅蚊好幫手

捕蚊燈利用蚊子的夜行性、趨光性和對二氧化碳的趨附性來吸引蚊子，它通過燈管發出的紫外線光來模擬蚊子視覺所感知到的食物源，進而吸引蚊子。 而手電筒就是抓到蚊子的趨光性，搭配人體呼吸吐出的二氧化碳，直接變成「天然的捕蚊燈」。

可以把電風扇開到最大，擺在腳底的位置直接往上吹，讓風可以從腳吹到頭形成一個防護罩的概念，蚊子根本沒辦法飛靠近你，且因為電風扇開到最大涼度很夠，搭配冷氣27度也已經超涼，省電又沒蚊子打擾，推薦給怕熱的民眾參考囉！

半夜睡一睡突然有蚊子在耳朵旁邊嗡嗡叫真的煩死了！你是否也有過這種經歷，被蚊子吵到受不了想要起床跟牠戰鬥，於是就把電燈打開找蚊子，但蚊子卻突然消失無影無蹤。近日旅日粉專「魚漿夫婦」就分享滅蚊的妙招，指出只要用手電筒靠近牆邊照出約20公分的亮區，等待蚊子出現後再出手，或者在附近也吐幾口氣，透過二氧化碳吸引蚊子，就能輕鬆擊殺牠們，貼文引爆廣大迴響。「魚漿夫婦」近日在X上看到有網友分享，很多人遇到蚊子的時候，會抱持「今天一定要把牠解決掉的心情」，於是還特地起床把燈全部打開狂找，但找半天還是不見蚊子現身，但這樣反而讓自己更累。該網友表示，其實只要靠手電筒就可以等蚊子自己上鉤，自從試過這個方法後，再也不用到處找蚊子！該網友解釋，聽到蚊子嗡嗡嗡時，貼文曝光後，不少網友紛紛分享自己過去的「人蚊大戰經歷」，有人表示「曾從半夜一路拿手電筒打蚊子到天亮，總戰績47殺，那個晚上堪稱是殺戮現場，至今忘不掉」、「偶爾房間出現幾隻蚊子時，手電筒真的超爆好用，再吐幾口氣真的會馬上飛來，一巴掌打下去好睡到不行，比電蚊拍更好用」、「手電筒真的超快，不到五分鐘就能回去睡」。其實網友提出的這個手電筒殺蚊絕招為何有用，其實就是因為這就是「捕蚊燈」的原理，OUTLET EXPRESS生活百貨城就曾經在官網介紹，《NOWNEWS》記者房間也偶爾會有幾隻蚊子，尤其夏天的時候，雖然目前還沒有試過手電筒招，不過記者也有獨門的秘訣，如果是比較不會怕冷的民眾，夏天蓋薄被時，