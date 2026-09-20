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台灣女星蔡嘉茵擔任陸劇《早春晴朗》親密指導，替井柏然、孫千設計了許多看了會心癢癢的情慾戲，不情色卻又能精準傳遞男女主角的愛意，蔡嘉茵曾接受于美人訪問，透露全劇沒有壁咚這個動作，因為不喜歡女生被困住的感覺，且這些親密動作，蔡嘉茵都先讓台北的演員演一次，再給導演和主演參考。蔡嘉茵直呼，在《早春晴朗》中不會看到男主角壁咚女主角的畫面，「因為我不喜歡女生被困住的感覺，這個戲尤其不應該，男主角在職場上已經高人一等，戀愛的權力關係也不平等，如果又讓他高高在上，或是可以限制人的位置，對女性來說，不會特別有好感。」有趣的是，這些親密戲不是紙上談兵，蔡嘉茵做了30幾頁的PPT，包含設計動作的原因，也請台北的演員先演一次，錄下來給導演跟演員參考。不只如此，由於女主角設定是從東北到北京發展，蔡嘉茵的團隊也有一名是在台北念大學的東北女生，可以提供更細節的編排建議。蔡嘉茵也說，全劇將近50場的親密戲全都是真親，完全沒有借位，「親都是真的親，觸碰是真的觸碰。」但在開拍前都已經跟演員規定嚴格了界線。蔡嘉茵也分享，「尚之桃」雖然感覺比較弱勢，但有些時候也很直接，比如她想要欒念收留她的狗，馬上就撒嬌。