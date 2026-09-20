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川普稱「永久掌控安全」 丹麥、格陵蘭強調主權不讓步

數月「奪島」爭議有望降溫 格陵蘭居民仍對美國存疑

美國、丹麥與格陵蘭就擴大美軍在北極地區的軍事存在達成協議，但美國總統川普宣稱，協議將讓華府「永久掌控」格陵蘭的安全事務，引發外界對格陵蘭主權的疑慮。丹麥與格陵蘭19日隨即強調，任何協議都不會犧牲格陵蘭主權及領土完整，而目前協議的軍事規模、權限等關鍵細節仍未公開。根據路透社報導，美國、丹麥與格陵蘭18日宣布達成協議，允許美國在格陵蘭建立更大規模的軍事存在，同時禁止美國的對手在當地建立軍事基地。協議預計下週聯合國大會期間正式簽署。不過，目前協議全文尚未公布，包括美軍未來將在格陵蘭部署多少兵力、興建哪些軍事設施，以及華府是否會取得外交政策或天然資源方面的正式權力，都還不清楚。川普18日在Truth Social發文表示，根據這項協議，美國將「永遠」擁有採取必要行動、保護格陵蘭及美國安全的完整能力，並宣稱協議賦予華府對格陵蘭「安全及其他需求的永久控制權」。川普還表示，未來任何美國的對手都不得在格陵蘭設置基地、部署軍力或進行敏感投資，除非取得華府明確的書面批准。面對川普的說法，丹麥與格陵蘭則強調主權紅線沒有改變。格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，協議承認丹麥王國的主權與領土完整，同時保障格陵蘭人民的自決權。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，希望過去一段時間的不確定性，能由一項具約束力的協議取代，在尊重丹麥王國「紅線」的前提下，加強北極及北大西洋安全，進而強化北約與歐洲整體安全。川普過去曾多次揚言要取得格陵蘭控制權，相關言論今年1月達到高峰，不僅引發丹麥與格陵蘭強烈反彈，也一度造成北約內部外交緊張。丹麥及格陵蘭始終強調，格陵蘭「不出售」，華府必須尊重丹麥王國主權。如今三方達成安全協議，被視為可能替持續數月的爭議降溫。不過格陵蘭當地仍有人對美國擴大影響力抱持疑慮。65歲居民盧德維森（Jakob Ludvigsen）表示，美國不應控制格陵蘭，透過北約合作會是較適當的方式；71歲退休廚師漢森（Marianne Hansen）則直言，不希望下一代未來成為美國人。哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）分析，這項協議恐怕不代表川普對格陵蘭的企圖就此結束，美國對格陵蘭戰略位置及天然資源的興趣也不會消失。若丹麥最終真的將部分正式權力交給華府，也可能在格陵蘭引發另一場關於政治控制關係的辯論。北約則對三方協議表示歡迎，認為協議有助於推動這個關鍵地區的安全、穩定與合作。