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▲楓樹韓國烤肉店址位於台北市信義區，裝潢高檔氣派。（圖／翻攝自Google maps）

女星隋棠的老公Tony約9年前引進曾獲CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」之一的「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」，如今爆出與房東產生租金糾紛，遭指控拖欠調漲租金差額及自行減租。對此，隋棠經紀人回應澄清：「Tony因為在美國工作繁忙，已經離開楓樹很久了，股權當初也全部無償轉讓給原合夥人」，表示Tony目前早已退出經營，無法代替業者回應爭議。據了解，「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」店面由4戶打通，共有4名房東。其中一名房東出面指控，依租約自2025年3月起租金調漲3%，其個人每月應領租金從原本的8萬4111元增加至8萬6634元。然而業者在此後近一年的時間內，仍持續支付舊金額8萬4111元，直到今年3月才開始改付調漲後的8萬6634元，導致2025年3月至今年2月間累積的租金差額至今仍未補齊。除了調漲差額之外，今年6月更爆發另一筆付款爭議。該名房東表示，當月僅收到4萬3317元，約為應付租金的一半。業者雖曾以店面裝潢施工為理由要求租金減半，但雙方在動工前根本未達成協商，餐廳方面就直接減少支付金額。雙方先前曾就租金差額與裝潢期減租問題進行調解，但房東認為業者在過程中一再推諉，對於何時補齊款項至今沒有明確答案，因而相當不滿，更質疑業者疑似「仗著名人光環」且態度強勢。對於這起租金風波，據《自由時報》報導，隋棠經紀人回應說明，