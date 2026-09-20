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洛杉磯道奇隊今（20）日在主場迎戰舊金山巨人隊。因右上臂二頭肌發炎而進入傷兵名單（IL）的日籍二刀流球星大谷翔平，復原進度傳出令人振奮的好消息。大谷今日不僅傷後首度回到室外球場進行跑壘訓練，道奇隊打擊教練貝茲（Aaron Bates）受訪時更掛保證，大谷在室內打擊區的揮棒強度「已經百分之百恢復」！大谷翔平自11日進入傷兵名單後，就未隨隊參與先前的客場之旅，一直留在洛杉磯進行復健。今日賽前，大谷終於在道奇球場現身，並進行了實戰跑壘訓練。他先後從一壘衝向三壘兩次、一壘到二壘兩次，最後從二壘直奔本壘，總共進行了約8分鐘、5趟的高強度跑壘。當大谷邁開大步在場上狂奔，甚至連帽子都飛掉時，現場球迷立刻爆發出熱烈的歡呼聲。除了跑壘訓練，大谷的打擊調整也相當順利。道奇隊打擊教練貝茲（Aaron Bates）今日受訪時透露，大谷昨日在室內打擊區進行了發球機打擊、高性能軌跡模擬打擊（Trajekt Arc），以及T座打擊。「他的狀態看起來非常棒，心理狀態也很好。一切都在順利進行中。」貝茲教練進一步強調：「在打擊籠這個受控的環境下，大谷的感覺非常好，我可以說他的揮棒強度已經恢復到100%了！」貝茲教練也分享了他在大谷進入傷兵名單前觀察到的異常。他指出，大谷在受傷前，揮棒結束時經常變成「單手」收棒（Follow-through），這是一個「危險信號」。「當大谷只能用單手收棒時，這通常是他身體哪裡有狀況的跡象。這會導致他的下半身與揮棒動作失去連結，尤其是面對速球時最明顯，這絕對不是他正常揮棒該有的樣子。」貝茲表示，大谷之前左膝也有些狀況，可能導致他下意識地改變動作去代償，但最終引發大問題的仍是右上臂的傷勢。令人欣慰的是，目前大谷在室內打擊練習時，已經能順暢地用「雙手」完成收棒，顯示傷勢已大幅好轉。隨著大谷翔平開始進行室外跑壘，並將在近期開始面對實戰投手的打擊練習（Live BP），這將是他復出前的最終測試。如果一切順利，大谷最快將能在台灣時間24日（下週三），也就是道奇隊主場迎戰聖地牙哥教士隊的系列賽中正式回歸，為即將到來的季後賽做最後的實戰暖身。